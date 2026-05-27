Общество

Патрушев заявил о стабилизации ситуации с заболеваниями скота в регионах РФ

Ситуацию с распространением заболеваний скота в российских регионах удалось стабилизировать. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.

По словам Патрушева, в начале 2026 г. в ряде субъектов страны фиксировались сложности, связанные с распространением болезней животных, однако в настоящее время обстановка находится под контролем.

Он также сообщил, что показатели производства в животноводстве сохраняются на уровне 2025 г. Аналогичная динамика наблюдается и в сфере выпуска готовой продукции.

Кроме того, Патрушев подчеркнул, что внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием.

22 апреля Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональный департамент ветеринарии сообщала, что ветеринарные службы Краснодарского края в январе–марте 2026 г. выполнили около 582 000 вакцинаций крупного и мелкого рогатого скота против ящура. Помимо этого, за первый квартал проведено 2 млн вакцинаций птицы против высокопатогенного гриппа, 327 000 обработок животных против сибирской язвы и 151 000 вакцинаций против бешенства плотоядных. Также специалисты выполнили 301 000 аллергических исследований КРС на туберкулез и 273 000 исследований на бруцеллез.

С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов. Правительство РФ 24 марта сообщало, что в Новосибирской области завершили изъятие животных из очагов заражения пастереллезом. К 1 мая в Новосибирской области отменили карантинные меры, которые были введены после массового заболевания скота пастереллезом.

