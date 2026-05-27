Патрушев заявил о стабилизации ситуации с заболеваниями скота в регионах РФ

22 апреля Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональный департамент ветеринарии сообщала, что ветеринарные службы Краснодарского края в январе–марте 2026 г. выполнили около 582 000 вакцинаций крупного и мелкого рогатого скота против ящура. Помимо этого, за первый квартал проведено 2 млн вакцинаций птицы против высокопатогенного гриппа, 327 000 обработок животных против сибирской язвы и 151 000 вакцинаций против бешенства плотоядных. Также специалисты выполнили 301 000 аллергических исследований КРС на туберкулез и 273 000 исследований на бруцеллез.