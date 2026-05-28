T302,68-0,18%CNY Бирж.10,427-0,46%IMOEX2 582,44-0,3%RTSI1 147,41-0,3%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,91+0,13%
Главная / Общество /

Около 400 студентов из Африки учатся в российских вузах на атомных направлениях

В вузах России на специальностях, связанных с атомными технологиями, обучаются около 400 студентов из Африки. Об этом сообщила старший менеджер проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» Вера Упирова, передает ТАСС.

«Сегодня более 2400 иностранных студентов из 65 стран мира учатся в российских университетах по атомным и смежным направлениям подготовки, и около 400 из них представляют страны Африки. 24 страны Африки сегодня изучают атомные технологии в России», – сказала она.

По словам Упировой, уже свыше 300 выпускников вузов России вернулись в африканские страны и успешно реализуют себя в рамках национальных атомных проектов. Они работают в Египте, Руанде, Гане, Нигерии, ЮАР и других странах. 

25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает намерение ряда африканских государств открыть дипломатические представительства в Москве и готова содействовать этому процессу. По его словам, укреплению стратегического партнерства России и стран Африки также способствует расширение российского дипломатического присутствия на континенте.

24 мая президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров африканских государств с Днем Африки. Российский лидер отметил, что этот праздник символизирует победы народов континента над колониализмом. По словам главы государства, африканские страны добились значительных результатов в социально-экономическом развитии, а их роль в международной повестке растет.

