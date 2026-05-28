Около 400 студентов из Африки учатся в российских вузах на атомных направлениях
«Сегодня более 2400 иностранных студентов из 65 стран мира учатся в российских университетах по атомным и смежным направлениям подготовки, и около 400 из них представляют страны Африки. 24 страны Африки сегодня изучают атомные технологии в России», – сказала она.
По словам Упировой, уже свыше 300 выпускников вузов России вернулись в африканские страны и успешно реализуют себя в рамках национальных атомных проектов. Они работают в Египте, Руанде, Гане, Нигерии, ЮАР и других странах.
25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает намерение ряда африканских государств открыть дипломатические представительства в Москве и готова содействовать этому процессу. По его словам, укреплению стратегического партнерства России и стран Африки также способствует расширение российского дипломатического присутствия на континенте.
24 мая президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров африканских государств с Днем Африки. Российский лидер отметил, что этот праздник символизирует победы народов континента над колониализмом. По словам главы государства, африканские страны добились значительных результатов в социально-экономическом развитии, а их роль в международной повестке растет.