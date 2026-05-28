Детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст трудоустройства до 12 лет

5 мая «Ведомости» писали, что Госдума обратилась к исследователям с просьбой разработать предложения по правовому регулированию временной занятости молодежи от 14 до 25 лет. Аппарат нижней палаты разместил закупку на эту тему. Изначально стоимость контракта составляла 5 млн руб., но тендер выиграл поставщик, предложивший за работу 1,1 млн руб. (название компании не раскрывается). По информации сервиса HeadHunter, за первое полугодие 2025 г. соискатели от 14 до 17 лет опубликовали свыше 682 000 резюме – на 74% больше, чем за аналогичный период 2024 г. С 1 сентября вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые расширили возможности подработки подростков в выходные и праздники, а также на школьных каникулах.