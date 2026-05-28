Детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст трудоустройства до 12 лет
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с предложением разрешить подрабатывать подросткам с 12 лет, аргументировав это тем, что именно в этом возрасте у большинства детей возникает желание работать летом. Инициатива была озвучена на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул».
«Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», – сказала Ярославская (цитата по «РИА Новости»).
По словам омбудсмена, столичные подростки стремятся быть занятыми и заработать «копеечку», хотя и не на все каникулярное время. Но сейчас предоставить такую возможность всем желающим не удается.
Федеральным законодательством РФ установлено, что легкий труд ребенка допустим с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Заключать трудовой договор самостоятельно подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования. С 16 лет трудовой договор подписывается на общих основаниях.
5 мая «Ведомости» писали, что Госдума обратилась к исследователям с просьбой разработать предложения по правовому регулированию временной занятости молодежи от 14 до 25 лет. Аппарат нижней палаты разместил закупку на эту тему. Изначально стоимость контракта составляла 5 млн руб., но тендер выиграл поставщик, предложивший за работу 1,1 млн руб. (название компании не раскрывается). По информации сервиса HeadHunter, за первое полугодие 2025 г. соискатели от 14 до 17 лет опубликовали свыше 682 000 резюме – на 74% больше, чем за аналогичный период 2024 г. С 1 сентября вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые расширили возможности подработки подростков в выходные и праздники, а также на школьных каникулах.