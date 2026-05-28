CNY Бирж.10,425-0,48%ARSA7,25+2,4%VEON-RX57,40%IMOEX2 582,04-0,32%RTSI1 147,23-0,32%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,91+0,13%
Главная / Общество /

Минцифры готовит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством

Минцифры РФ готовит третий пакет мер против телефонного и кибермошенничества. Об этом сообщил замглавы министерства Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике, посвященном подготовке второго пакета мер ко второму чтению.

«Мы, безусловно, обсуждаем возможность технической реализации, юридических, архитектурных конструкций и подходов. Но думаю, что уже вот в ближайшее время мы сможем об этом сказать», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Новые меры активно обсуждаются с правоохранительным блоком, с банковским сообществом и операторами связи, рассказал он. По словам замминистра, уже поступило более 46 предложений. Лебедев выразил надежду, что ведомство скоро сможет анонсировать, какие меры войдут в третий пакет. Замминистра отметил, что они будут иметь пересечение с подготавливаемым законом об искусственном интеллекте.

О готовности второго пакета мер стало известно 26 августа 2025 г. По замыслу министерства, восстановить доступ к порталу «Госуслуги» можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера Max, а также в МФЦ. Кроме того, в Минцифры предложили создать на «Госуслугах» единую систему согласий и другие меры.

15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что новые законодательные меры по защите граждан от кибермошенничества могут вступить в силу с сентября. По его словам, в конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, использующих цифровые технологии. Документ включает около 20 инициатив.

