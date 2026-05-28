Минцифры готовит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством

О готовности второго пакета мер стало известно 26 августа 2025 г. По замыслу министерства, восстановить доступ к порталу «Госуслуги» можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера Max, а также в МФЦ. Кроме того, в Минцифры предложили создать на «Госуслугах» единую систему согласий и другие меры.