Суд отказал «Шанинке» в возвращении лицензии
Арбитражный суд Москвы отказал в возвращении лицензии на образовательную деятельность Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка»), следует из карточки дела.
Суд признал законным решения и предписания Рособрнадзора.
Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки» 23 декабря прошлого года. До этого, 18 ноября, ведомство лишило «Шанинку» госаккредитации по четырем программам обучения: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Лицензию на образовательную деятельность у вуза тогда сохранили.
В ходе проверки «Шанинки» в апреле 2025 г. Рособрнадзор выдал предписание о нарушениях обязательных требований.