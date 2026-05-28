Суд отказал «Шанинке» в возвращении лицензии

Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки» 23 декабря прошлого года. До этого, 18 ноября, ведомство лишило «Шанинку» госаккредитации по четырем программам обучения: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Лицензию на образовательную деятельность у вуза тогда сохранили.