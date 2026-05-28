Хинштейн сообщил о новых фигурантах дела директора департамента Минтранса
По делу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко задержан также заместитель директора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По версии следствия, речь идет о преступных действиях, связанных с реконструкцией электротранспорта в Курске. Хинштейн отметил, что помимо Васильченко задержаны и другие фигуранты дела. Губернатор заявил, что правительство Курской области готово оказывать следствию «всю необходимую помощь».
В пресс-службе Минтранса также заявили, что оказывают правоохранительным и следственным органам «все необходимое содействие» по делу Васильченко.
Басманный районный суд Москвы отправил Васильченко под арест до 25 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2021–2022 гг. Васильченко, занимая должности первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку за совершение действий, входивших в его служебные полномочия.