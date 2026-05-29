CNY Бирж.10,5+0,38%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 573,49-0,4%RTSI1 135,89-0,4%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва пассажирского поезда под Новороссийском

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в подготовке подрыва железнодорожного пути по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, гражданин России 1993 г. р. установил контакт с представителем СБУ через Telegram, после чего получил задание организовать подрыв рельсов во время прохождения пассажирского поезда. В ФСБ заявили, что подозреваемый успел приобрести необходимые компоненты, изготовить взрывчатое вещество и хранил его по месту жительства.

В спецслужбе уточнили, что в результате проведенных мероприятий пострадавших нет, нанесения имущественного ущерба не допущено.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

22 мая сотрудники ФСБ России также задержали в Новороссийске агента спецслужб Украины, который планировал подорвать один из объектов энергетической отрасли.

С января 2026 г. ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны. В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск будущих исполнителей терактов на территории России в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах. Спецслужба подчеркнула, что все лица, которые дали согласие на оказание содействия противнику, будут определены и привлечены к уголовной ответственности.

В марте стало известно, что в течение 2025 г. ФСБ пресекла на территории РФ деятельность 79 законспирированных террористических ячеек.

