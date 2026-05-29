ФСБ сообщила о предотвращении подрыва пассажирского поезда под Новороссийском

С января 2026 г. ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны. В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск будущих исполнителей терактов на территории России в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах. Спецслужба подчеркнула, что все лица, которые дали согласие на оказание содействия противнику, будут определены и привлечены к уголовной ответственности.