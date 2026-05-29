Хинштейн: на Украине могут оставаться 15 жителей Курской области
На Украине могут все еще удерживаться 15 жителей Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. При этом 166 человек удалось вернуть с территории иностранного государства при участии экс-омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.
«С высокой вероятностью на Украине могут находиться еще 15 курян. Очень рассчитываем, что их также получится вернуть на Родину», – написал глава Курской области. Он объяснил, что такие данные озвучила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По словам Хинштейна, в 2025 г. из 2173 курян, которые находились в реестре пропавших, удалось установить местонахождение 1841 человека. Губернатор рассказал, что 446 из них были погибшими.
14 апреля Москалькова рассказала, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время оккупации части региона, остается неизвестной. Она отметила, что была проведена значительная работа по установлению судьбы каждого жителя.
11 апреля бывший омбудсмен сообщила о возвращении в Россию семи курян, удерживавшихся на территории Украины. В их числе были пять женщин и двое мужчин. По словам Москальковой, договоренности об освобождении были достигнуты после сложных переговоров и освобожденные вскоре воссоединятся с семьями.