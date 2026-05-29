Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON3 994-0,77%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,17-0,09%
Главная / Общество /

Хинштейн: на Украине могут оставаться 15 жителей Курской области

Ведомости

На Украине могут все еще удерживаться 15 жителей Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. При этом 166 человек удалось вернуть с территории иностранного государства при участии экс-омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.

«С высокой вероятностью на Украине могут находиться еще 15 курян. Очень рассчитываем, что их также получится вернуть на Родину», – написал глава Курской области. Он объяснил, что такие данные озвучила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам Хинштейна, в 2025 г. из 2173 курян, которые находились в реестре пропавших, удалось установить местонахождение 1841 человека. Губернатор рассказал, что 446 из них были погибшими.

14 апреля Москалькова рассказала, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время оккупации части региона, остается неизвестной. Она отметила, что была проведена значительная работа по установлению судьбы каждого жителя.

11 апреля бывший омбудсмен сообщила о возвращении в Россию семи курян, удерживавшихся на территории Украины. В их числе были пять женщин и двое мужчин. По словам Москальковой, договоренности об освобождении были достигнуты после сложных переговоров и освобожденные вскоре воссоединятся с семьями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её