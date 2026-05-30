Минздрав ввел 11 новых медицинских должностей
Министерство здравоохранения России утвердило обновленный перечень медицинских должностей, в рамках которого исключаются 16 специальностей и вводятся 11 новых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу ведомства, в систему здравоохранения будут добавлены новые направления подготовки и должности, включая врача по медицине здорового долголетия, врача физической и реабилитационной медицины, медицинского логопеда, нейропсихолога, специалиста по эргореабилитации и нутрициолога.
В перечень также включены медицинский психолог, врач – медицинский микробиолог, специалист по физической реабилитации, медсестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.
Одновременно из номенклатуры исключается ряд узкоспециализированных и устаревших позиций, включая диабетолога, миколога, протезиста, сурдолога-протезиста, а также отдельные участковые и профильные должности в психиатрии, педиатрии и терапии.
Врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог исключаются с 1 сентября 2028 г.
В марте Минздрав добавил в перечень редких (орфанных) заболеваний четыре новые болезни. Всего в перечне теперь 301 наименование. В список добавили два генетических заболевания: врожденный дискератоз и расстройство нервного развития, связанное с геном HNRNPH2. В него также попали хронический гипопаратиреоз (нарушение обмена веществ) и увеальная меланома. При этом из списка исчезла редкая болезнь сердца – идиопатический рецидивирующий перикардит. Вместо этого появилась формулировка «другие формы острого перикардита».
В январе эксперты ведущих медицинских центров, включая Сеченовский и Пироговский университеты, а также главные внештатные специалисты Минздрава разработали первую отечественную методику по оценке предотвратимой смертности. Она опубликована в научном журнале «Вестник Российской академии медицинских наук». Методика позволяет определить, смертей от каких заболеваний и состояний можно было бы избежать благодаря их профилактике и своевременному лечению. Во многих странах этот показатель используют для оценки эффективности системы здравоохранения.