Минздрав ввел 11 новых медицинских должностей

В марте Минздрав добавил в перечень редких (орфанных) заболеваний четыре новые болезни. Всего в перечне теперь 301 наименование. В список добавили два генетических заболевания: врожденный дискератоз и расстройство нервного развития, связанное с геном HNRNPH2. В него также попали хронический гипопаратиреоз (нарушение обмена веществ) и увеальная меланома. При этом из списка исчезла редкая болезнь сердца – идиопатический рецидивирующий перикардит. Вместо этого появилась формулировка «другие формы острого перикардита».