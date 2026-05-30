CNY Бирж.10,487+0,26%UTAR9,93+0,81%BISVP11,59+0,7%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Число курильщиков в США в 2025 году упало до рекордного минимума

Уровень курения сигарет среди взрослых в США достиг очередного исторического минимума, пишет ABC News. Согласно данным опроса Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2025 г. лишь 9% взрослых американцев назвали себя курящими – это один из 11 человек. Для сравнения: в середине 1960-х годов курили 42% взрослых.

Показатель снижается благодаря налогам на сигареты, повышению цен, запретам на курение в общественных местах и образовательным кампаниям. В 2024 г. доля курящих впервые упала ниже 10%. В 2025 г. она составила 9%. При этом использование электронных сигарет среди взрослых остается стабильным на уровне около 7%.

В организации Campaign for Tobacco-Free Kids назвали снижение уровня курения «монументальным достижением в области общественного здравоохранения», которое спасло миллионы жизней и сэкономило миллиарды долларов на медицине. Однако эксперты бьют тревогу: администрация президента США Дональда Трампа ликвидировала Управление по курению и здоровью CDC и его рекламную кампанию «Советы от бывших курильщиков».

По оценкам, только кампания «Советы» помогла более 1 млн американцев бросить курить и сэкономила свыше $7,3 млрд на здравоохранение. «Эта критически важная работа должна быть восстановлена и продолжена», – заявила глава организации Иоланда Ричардсон, предупредив, что иначе успехи в борьбе с курением могут быть утрачены.

В России распространенность курения табака среди граждан составляет 17,73%. Такие данные в апреле предоставил министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии ведомства.

Доля курящего населения страны с 2009 г. снизилась более чем в 2 раза, рассказал представитель Минздрава «Ведомости. Здоровье» в ноябре 2025 г. Если 16 лет назад табак потребляло около 40% взрослых, то в 2024 г. этот показатель составил 18,7%. В возрастной группе 13–15 лет процент курящих упал с 27,3% в 2004 г. до 12,1% в 2021 г.

