Невзатяг: страны с самыми строгими антитабачными законами

Эти страны в свое время стали пионерами антитабачного законодательства. В 1999 г. Исландия первой в мире запретила курение в большинстве общественных мест (парки, остановки, рестораны и т. д.), а в 2007-м – абсолютно во всех (как закрытых, так и открытых). С 2012 г. купить сигареты в Исландии можно только по рецепту врача – обычно их выписывают заядлым курильщикам, которым не помогает терапия. Ирландия в 2004 г. стала первой страной, запретившей использование табака в закрытых местах общего пользования – в офисах, кафе, торговых центрах и др. При этом на открытом воздухе курить можно.