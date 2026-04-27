Невзатяг: страны с самыми строгими антитабачными законами

Невзатяг: страны с самыми строгими антитабачными законамиВ Великобритании запретили курение для целого поколения
22 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ограничить продажу табака для граждан, родившихся с определенного года. Днем ранее похожую инициативу узаконили в Великобритании: парламент одобрил документ, согласно которому нельзя продавать сигареты и вейпы людям, появившимся на свет после 2008 г. В каких еще странах власти борются с пагубной привычкой радикальными методами – в справке «Ведомостей».
Бутан
Сейчас власти королевства активно борются с вейпами и электронными сигаретами. На них установлен акциз в размере 115%, что делает их непомерно дорогими. Также готовится очередная поправка к закону о табаке, которая приравнивает аналоговый никотин к запрещенным веществам.
Мальдивские острова
Первой страной, где на общенациональном уровне запретили использование табачной продукции для целого поколения, стали Мальдивские острова. С ноября 2025 г. там пожизненно запрещены покупка, реализация и употребление сигарет для людей, родившихся после 1 января 2007 г. Цель этого закона – вырастить поколение, «свободное от курения», заявляет министерство здравоохранения Мальдив.
Ранее, в 2024 г, на Мальдивах ввели запрет на ввоз и продажу электронных сигарет и вейпов. За их импорт предусмотрен штраф около $3250. Ограничения распространяются не только на местных жителей, но и туристов, посещающих острова.
Еще в 1916 г. первый король Бутана Угьен Вангчук издал запрет на «самую грязную и ядовитую траву, называемую табаком». Полноценный закон о контроле табака начал разрабатываться в 2004 г., а приняли его в 2010-м. Это было сделано в соответствии с философией «Валового национального счастья», согласно которой вредное воздействие никотина признается угрозой физическому, духовному и социальному здоровью. Нормативный акт запретил выращивание, производство, поставку и распространение табачных изделий на территории страны, но разрешал физическим лицам импортировать эту продукцию для личного пользования в установленных лимитах. Наказание за реализацию табачной продукции – до пяти лет лишения свободы. В январе 2012 г. в документ внесли поправки: увеличили допустимое количество ввозимого сырья и снизили штрафы, сохранив ограничение на продажу и распространение.
Турция
В 2009 г. в Турции был введен запрет на курение в общественных местах. Нельзя делать это в ресторанах, барах, у детских площадок, школ и других местах общего пользования. Штраф за нарушение закона составляет 5000 лир (примерно 95 евро). В стране также запрещена продажа электронных сигарет и реклама табачных изделий.
Вдобавок к действующим ограничениям в апреле 2026 г. правящая Партия справедливости и развития подготовила законопроект о полном запрете табака к 2040 г. Всю продукцию, имеющую в составе табак или визуально напоминающую сигареты, нельзя будет распространять, а производители, импортеры и продавцы в случае нарушений будут подвергаться штрафам от 1 до 5 млн лир (19 000 – 95 000 евро).
Мексика
В Мексике с 2023 г. запрещено курить практически во всех общественных местах (парках, отелях, пляжах и др.), нельзя продавать и рекламировать табак, ввозить сигареты и вейпы для личного пользования. За курение в неположенном месте грозят штрафы от $50 до $500, а за производство, транспортировку и распространение электронных сигарет могут посадить на срок от одного года до восьми лет. При ввозе в Мексику табачных изделий даже одна пачка сигарет может быть расценена как контрабанда. За нарушение правил путешественника могут не пустить в страну.
Аргентина, Бразилия, Вьетнам и Индия
В этих государствах полностью запрещены электронные сигареты. Первой стала Бразилия, принявшая соответствующий закон в 2009 г. Несмотря на это, черный рынок вейпов в стране процветает, а туристы часто не знают об ограничениях. Затем в 2011 г. такое же решение было принято в Аргентине. Причиной стал риск для молодежи. В 2019 г. от электронных сигарет отказалась Индия. Последней страной, отказавшейся от вейпов, выступил Вьетнам. Там закон касается не только распространения, но и использования электронных табачных систем. В каждой из перечисленных стран курение в общественных местах грозит конфискацией устройства и штрафом.
Сингапур и Япония
В этих азиатских странах действует система строгого разделения курильщиков от остальных людей. В Японии разработаны специальные герметичные стеклянные капсулы, где разрешено курить. Они расположены как на улицах городов, так и в офисах и торговых центрах. Эти небольшие помещения оборудованы системами вентиляции и очистки воздуха, которые не дают табачному дыму проникать в другие комнаты. Курить на ходу строго запрещено. В Сингапуре используется концепция зонирования на открытом воздухе. Курить можно только в специально отведенных границах, которые находятся у парков и офисных зданий. В обеих странах установлены штрафы за курение в неположенных местах.
Исландия и Ирландия
Эти страны в свое время стали пионерами антитабачного законодательства. В 1999 г. Исландия первой в мире запретила курение в большинстве общественных мест (парки, остановки, рестораны и т. д.), а в 2007-м – абсолютно во всех (как закрытых, так и открытых). С 2012 г. купить сигареты в Исландии можно только по рецепту врача – обычно их выписывают заядлым курильщикам, которым не помогает терапия. Ирландия в 2004 г. стала первой страной, запретившей использование табака в закрытых местах общего пользования – в офисах, кафе, торговых центрах и др. При этом на открытом воздухе курить можно.
Туркмения и Маршалловы острова
В Туркмении введен полный запрет на курение во всех общественных местах. Но курить в стране не только нельзя – это еще и очень дорого. Согласно исследованию «РИА Новости», в 2024 г. Туркмения лидировала по стоимости пачки сигарет, которая достигала почти $29. Помимо высокой цены, ввоз табачной продукции в страну сильно ограничен, что фактически создает дефицит.
Как сообщает статистический ресурс The Tobacco Atlas, сверхвысокие цены также наблюдаются на Маршалловых островах – за пачку сигарет придется заплатить $56.
Новая Зеландия
Первый в мире закон, ограничивающий курение целому поколению, появился в Новой Зеландии в конце 2022 г. В стране запретили продажу табака людям, родившимся после 1 января 2009 г. Были приняты и другие ограничительные меры: снижение концентрации никотина в обычных и электронных сигаретах, а также уменьшение числа специализированных магазинов. Закон должен был вступить в силу в июле 2024-го, однако в ноябре 2023 г. правительство Новой Зеландии решило приостановить ограничения. Вместо полного запрета власти объявили о перенаправлении денег из табачной индустрии в государственную казну. «Это решение должно снизить подоходный налог с населения и сократить государственную бюрократию», – комментировала отмену закона министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис.