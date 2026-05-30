Инициированная «Единой Россией» семейная выплата затронет более 4 млн семей
Новая семейная выплата, которая позволит родителям с невысокими доходами вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, затронет более 4 млн семей, в которых воспитываются около 11 млн детей. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Новый механизм был введен в рамках реформы налогового законодательства, проведенной в 2024 г. по инициативе президента и при поддержке «Единой России». Как пояснил Исаев, для получателей выплаты налог будет пересчитан по ставке 6% вместо стандартных 13%, а разница подлежит возврату.
«Это достаточно серьезная выплата – по нашим оценкам, до 90 000 руб. Это, несомненно, будет способствовать поддержке семей, нуждающихся в социальной помощи от государства», – подчеркнул замруководителя «Единой России».
Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 июня по 1 октября. Право на нее получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за год не превышает полутора прожиточных минимумов.
В октябре 2025 г. министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что выплаты получат 7,3 млн работающих родителей.
12 мая Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что отпуск по уходу за ребенком в случае рождения двойни могут оформить оба работающих родителя. В ведомстве пояснили, что при рождении двойни каждый из родителей вправе оформить отпуск по уходу за разными детьми. В таком случае каждый из них сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска. Поскольку расчет производится отдельно для каждого родителя, суммы пособий могут различаться в зависимости от их дохода.
Если же отпуск оформляет только один из родителей, например мать, то она получает пособие в размере 40% своего среднего заработка на каждого ребенка. В этом случае совокупный размер выплат составит 80% среднего заработка за два предыдущих года.