Инициированная «Единой Россией» семейная выплата затронет более 4 млн семей

12 мая Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что отпуск по уходу за ребенком в случае рождения двойни могут оформить оба работающих родителя. В ведомстве пояснили, что при рождении двойни каждый из родителей вправе оформить отпуск по уходу за разными детьми. В таком случае каждый из них сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска. Поскольку расчет производится отдельно для каждого родителя, суммы пособий могут различаться в зависимости от их дохода.