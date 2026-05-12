Минтруд: отпуск могут оформить оба родителя при рождении двойни
Отпуск по уходу за ребенком в случае рождения двойни могут оформить оба работающих родителя. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты России.
В ведомстве пояснили, что при рождении двойни каждый из родителей вправе оформить отпуск по уходу за разными детьми. В таком случае каждый из них сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска. Поскольку расчет производится отдельно для каждого родителя, суммы пособий могут различаться в зависимости от их дохода.
Если же отпуск оформляет только один из родителей, например мать, то она получает пособие в размере 40% своего среднего заработка на каждого ребенка. В этом случае совокупный размер выплат составит 80% среднего заработка за два предыдущих года.
1 января вступил в силу закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что ранее родителям, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми. Кроме того, документ уточнил порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и др.