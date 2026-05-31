В Совете Федерации предупредили о схеме мошенников с групповыми чатами

Мошенники стали создавать групповые чаты с подставными аккаунтами, имитирующими профили знакомых жертвы. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. С помощью срежиссированной переписки аферисты вынуждают человека перейти по фишинговой ссылке, сообщить СМС-код или установить вредоносное приложение. После этого можно потерять доступ к мессенджерам, банкам и «Госуслугам».

Как отметил Шейкин, человека добавляют в групповой чат, где на первый взгляд уже находятся его реальные знакомые – коллеги, сослуживцы, соседи или родители из класса. У аккаунтов стоят настоящие фотографии, в именах указаны фамилии и отчества, в чате бурно обсуждается какая-то тема.

Затем мошенники постепенно подводят жертву к нужному действию. Например, просят пройти «служебную проверку», подтвердить доступ или уточнить данные.

Особенность схемы в том, что давление создает не один человек, а целая группа. Это снижает настороженность. По словам Шейкина, при добавлении в новый чат не надо действовать сразу. Надо проверить информацию через личный звонок знакомому.

Мошеннические кол-центры продолжают использовать поддельные сайты, визуально копирующие государственные ресурсы, чтобы убедить граждан в подлинности звонков от якобы сотрудников ведомств. В Т-банке рассказали, что мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных. В преддверии Дня защиты детей аферисты начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов.

