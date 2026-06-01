ФСБ лишила гражданства восьмерых уроженцев Центральной Азии за нарушение закона
Гражданства лишился житель Тверской области. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и россиян. В ЦОС отметили, что среди тех, кому он помогал, – подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в «Крокус сити холле». Также гражданства лишен житель Тульской области, позиционировавший себя представителем криминальной среды. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и лишил свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Кроме того, прекращено гражданство жителя Бурятии, который неоднократно привлекался по статьям за умышленное привлечение легкого вреда здоровью и нанесение побоев. Он также распространял националистическую идею по отношению к коренному населению России, отметили в ФСБ.
Трое жителей Тюменской области лишены гражданства за пропаганду антироссийских настроений, как указали в Центре общественных связей, и призывы к объединению в группы по этническому признаку. В этот список попал житель Архангельской области за способствование формированию в регионе условий для конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений.
23 мая в МВД России рассказали, что ведомство с октября 2023 г. лишило гражданства РФ более 4500 человек. Большинство решений – свыше 3000 – вынесено по приговорам судов за уголовные преступления. Около 400 человек лишились гражданства за непостановку на воинский учет, порядка 300 – по заключению ФСБ о действиях, угрожающих безопасности страны.