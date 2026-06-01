ФСБ лишила гражданства восьмерых уроженцев Центральной Азии за нарушение закона

Гражданства лишился житель Тверской области. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и россиян. В ЦОС отметили, что среди тех, кому он помогал, – подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в «Крокус сити холле». Также гражданства лишен житель Тульской области, позиционировавший себя представителем криминальной среды. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и лишил свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении.