Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,569+0,78%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 581,77+0,63%RTSI1 145,15+0,63%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,57-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Коммерсантъ»: психиатры предложили ограничить срок нахождения на передовой

Ведомости

Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), включив в них предложения по ограничению длительности непрерывного пребывания военнослужащих в зоне боевых действий. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно рекомендациям, при различных условиях интенсивности боевых действий сроки пребывания могут сокращаться. До трех месяцев при активных боевых действиях, до нескольких недель при высокой нагрузке подразделений и до нескольких дней в случае значительных потерь. При этом в действующем российском законодательстве и ведомственных нормативных актах максимальные сроки непрерывного нахождения на передовой не установлены, а ротация осуществляется по решению командования.

В системе организации службы военнослужащих предусмотрены механизмы восстановления, включая регулярные отпуска продолжительностью не менее 14 суток раз в полгода, пишет издание.

Клинические рекомендации по ПТСР были утверждены в 2023 г. Новый документ РОП с изменениями прошел общественное обсуждение и направлен на утверждение в Минздрав, узнал «Коммерсантъ».

В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому ветераны спецоперации, ставшие инвалидами в период службы или в течение года после увольнения, смогут получать соцуслуги в натуральной форме – льготные лекарства, поездки в санаторий – через месяц после подачи заявления в Социальный фонд.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте