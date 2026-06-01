«Коммерсантъ»: психиатры предложили ограничить срок нахождения на передовой
Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), включив в них предложения по ограничению длительности непрерывного пребывания военнослужащих в зоне боевых действий. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Согласно рекомендациям, при различных условиях интенсивности боевых действий сроки пребывания могут сокращаться. До трех месяцев при активных боевых действиях, до нескольких недель при высокой нагрузке подразделений и до нескольких дней в случае значительных потерь. При этом в действующем российском законодательстве и ведомственных нормативных актах максимальные сроки непрерывного нахождения на передовой не установлены, а ротация осуществляется по решению командования.
В системе организации службы военнослужащих предусмотрены механизмы восстановления, включая регулярные отпуска продолжительностью не менее 14 суток раз в полгода, пишет издание.
Клинические рекомендации по ПТСР были утверждены в 2023 г. Новый документ РОП с изменениями прошел общественное обсуждение и направлен на утверждение в Минздрав, узнал «Коммерсантъ».
В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому ветераны спецоперации, ставшие инвалидами в период службы или в течение года после увольнения, смогут получать соцуслуги в натуральной форме – льготные лекарства, поездки в санаторий – через месяц после подачи заявления в Социальный фонд.