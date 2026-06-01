Россияне смогут получать судебные документы через «Госуслуги»
С 1 июня граждане России получили возможность отслеживать и получать судебную корреспонденцию в электронном виде через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в Верховном суде (ВС) РФ.
В ведомстве уточнили, что председатель ВС Игорь Краснов ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи. По словам представителей суда, нововведение направлено на ускорение взаимодействия между судами и участниками процессов. Как ранее отмечал Краснов, это позволит сторонам своевременно узнавать о судебных разбирательствах и получать процессуальные документы в электронном формате. При этом пользователи сохраняют возможность отказаться от получения судебной корреспонденции через настройки сервиса «Госпочта».
Подобный порядок уведомления предусмотрен ст. 113, 115 КПК РФ, ст. 96, 98 КАС РФ и ст.121, 122 АПК ПФ.
27 мая глава Верховного суда поручил провести масштабный анализ судебной практики по делам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Исследование впервые охватит все виды судопроизводства на федеральном уровне. По словам Краснова, основной целью работы станет выработка единообразных подходов к рассмотрению споров и правонарушений, возникающих в условиях стремительного развития ИИ-технологий.