Россияне смогут получать судебные документы через «Госуслуги»

В ведомстве уточнили, что председатель ВС Игорь Краснов ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи. По словам представителей суда, нововведение направлено на ускорение взаимодействия между судами и участниками процессов. Как ранее отмечал Краснов, это позволит сторонам своевременно узнавать о судебных разбирательствах и получать процессуальные документы в электронном формате. При этом пользователи сохраняют возможность отказаться от получения судебной корреспонденции через настройки сервиса «Госпочта».