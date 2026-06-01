Жертвами IT-преступлений стали более 13 000 детей в 2025 году
В 2025 г. жертвами IT-преступлений в России стали более 13 000 детей и подростков. Это почти вдвое превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным киберполиции, большинство таких преступлений можно было предотвратить. Мошенники находят несовершеннолетних через мессенджеры, соцсети и онлайн-игры, предлагая подарки, игровые бонусы или легкий заработок. Основная цель злоумышленников – получить доступ к аккаунтам, виртуальным ценностям или банковским картам родителей.
Среди наиболее распространенных схем в МВД называют кражу учетных записей через фишинговые ссылки и запрос кодов подтверждения, поддельные интернет-магазины с предоплатой, а также предложения заработка, которые в итоге приводят к оформлению банковских карт или рассылке мошеннических сообщений.
«Особую угрозу представляют многоэтапные атаки, нацеленные на деньги родителей, в которых ребенок становится инструментом», – пояснили в киберполиции.
Под видом игрового бонуса, конкурса или техподдержки мошенники получают доступ к контактам и устройствам несовершеннолетнего, а затем оказывают психологическое давление. Детей запугивают сообщениями о взломе аккаунтов, проблемах с экзаменами, уголовной ответственности или неприятностях у родителей. В результате подростки могут сообщать данные банковских карт, диктовать коды из SMS, показывать квартиру по видеосвязи или передавать деньги курьерам.
В МВД рекомендуют родителям объяснить детям базовые правила цифровой безопасности: не сообщать пароли и коды подтверждения, не переходить по ссылкам от незнакомцев, не устанавливать приложения по их просьбе и обязательно связываться с родителями, если кто-либо требует срочно перевести деньги или помочь решить якобы возникшую проблему.
27 мая киберполиция также предупреждала о новой схеме вовлечения подростков в преступную деятельность через онлайн-игры. Несовершеннолетним предлагают выполнить «простое задание», а затем начинают угрожать.