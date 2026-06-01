Жертвами IT-преступлений стали более 13 000 детей в 2025 году

Под видом игрового бонуса, конкурса или техподдержки мошенники получают доступ к контактам и устройствам несовершеннолетнего, а затем оказывают психологическое давление. Детей запугивают сообщениями о взломе аккаунтов, проблемах с экзаменами, уголовной ответственности или неприятностях у родителей. В результате подростки могут сообщать данные банковских карт, диктовать коды из SMS, показывать квартиру по видеосвязи или передавать деньги курьерам.