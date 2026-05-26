Киберполиция предупредила об опасности пароля admin

В ведомстве также отметили, что пользователи нередко не меняют заводские настройки, считая, что домашние устройства не представляют интереса для злоумышленников. Но на практике устройства впоследствии могут использоваться для создания ботнетов, скрытого доступа, слежки или проведения атак на инфраструктуру. Поэтому важно сразу менять заводские пароли, включать двухфакторную аутентификацию и обновлять ПО.