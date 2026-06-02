ФСБ задержала 19-летнего жителя Донецка за призывы к ракетным ударам по ДНР
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к ракетным ударам по территории республики, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, молодой человек в мессенджере Telegram публиковал комментарии, оправдывающие преступную деятельность одного из запрещенных в РФ украинских террористических формирований, и требовал нанести удары по объектам в ДНР.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
30 мая Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину за попытку изготовить взрывчатку для подрыва здания Министерства юстиции России.