В Крыму запустят карту АЗС с информацией о наличии топлива

Проблемы с обеспечением топливом сохраняются и в Севастополе. 1 июня губернатор Михаил Развожаев заявлял, что логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются. Поэтому власти рекомендуют автомобилистам заправляться по мере необходимости и не создавать запасы.