В Крыму запустят карту АЗС с информацией о наличии топлива
Власти Крыма 3 июня опубликуют интерактивную карту заправок с актуальной информацией о наличии топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, сервис появится на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма и позволит жителям оперативно находить АЗС с запасами бензина в каждом муниципалитете региона.
Аксенов отметил, что ситуация с обеспечением полуострова автомобильным топливом находится на контроле президента РФ Владимира Путина. Он также пояснил, что поступающий в регион бензин распределяется между Республикой Крым и Севастополем пропорционально численности населения.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться слухам и ориентироваться только на официальную информацию.
31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направлялся для нужд коммунального и социального транспорта.
Проблемы с обеспечением топливом сохраняются и в Севастополе. 1 июня губернатор Михаил Развожаев заявлял, что логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются. Поэтому власти рекомендуют автомобилистам заправляться по мере необходимости и не создавать запасы.