CNY Бирж.10,805+1,55%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 619,63+1,93%RTSI1 137,33+0,52%RGBI118,75+0,19%RGBITR782,42+0,21%
Главная / Общество /

В Крыму запустят карту АЗС с информацией о наличии топлива

Ведомости

Власти Крыма 3 июня опубликуют интерактивную карту заправок с актуальной информацией о наличии топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сервис появится на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма и позволит жителям оперативно находить АЗС с запасами бензина в каждом муниципалитете региона.

Аксенов отметил, что ситуация с обеспечением полуострова автомобильным топливом находится на контроле президента РФ Владимира Путина. Он также пояснил, что поступающий в регион бензин распределяется между Республикой Крым и Севастополем пропорционально численности населения.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться слухам и ориентироваться только на официальную информацию.

31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направлялся для нужд коммунального и социального транспорта.

Проблемы с обеспечением топливом сохраняются и в Севастополе. 1 июня губернатор Михаил Развожаев заявлял, что логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются. Поэтому власти рекомендуют автомобилистам заправляться по мере необходимости и не создавать запасы.

