Минкульт рассмотрит волонтерство в числе приоритетных тем для кино

В 2024 г. при поддержке ведомства было запущено производство 10 фильмов соответствующей тематики – пяти игровых и пяти документальных, говорится в ответе Минкульта. Кроме того, на экраны вышли 16 картин: три игровых, девять документальных и четыре анимационных. Всего за год поддержку получили 26 фильмов. В 2025 г. этот показатель снизился до 16 проектов. В производство были запущены два игровых и четыре документальных фильма, а в прокат вышли четыре игровых, три документальных и три анимационных картины.