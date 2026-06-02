Минкульт рассмотрит волонтерство в числе приоритетных тем для кино
Министерство культуры России может включить темы волонтерства, благотворительности и наставничества в перечень приоритетных направлений для государственной поддержки кинопроизводства на 2027 г. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, сообщил «Ведомостям» его представитель.
Метелев ранее предложил сделать добровольчество одной из приоритетных тем господдержки кино. По его мнению, кинематограф способен оказывать существенное влияние на мировоззрение молодежи и формирование общественных ценностей. Замминистра культуры Жанна Алексеева в ответе подчеркнула, что ведомство поддерживает проекты, направленные на популяризацию добровольчества, благотворительности, наставничества и гуманитарных инициатив. По ее словам, Минкульт проработает вопрос о включении этой тематики в перечень приоритетных направлений кинопроизводства на 2027 г.
Одновременно министерство представило статистику по фильмам, посвященным волонтерству и благотворительности. Согласно данным ведомства, за последние два года количество таких проектов сократилось почти вдвое.
В 2024 г. при поддержке ведомства было запущено производство 10 фильмов соответствующей тематики – пяти игровых и пяти документальных, говорится в ответе Минкульта. Кроме того, на экраны вышли 16 картин: три игровых, девять документальных и четыре анимационных. Всего за год поддержку получили 26 фильмов. В 2025 г. этот показатель снизился до 16 проектов. В производство были запущены два игровых и четыре документальных фильма, а в прокат вышли четыре игровых, три документальных и три анимационных картины.
В апреле депутаты Госдумы в ходе пленарного заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предполагает возможность полного государственного финансирования производителям отечественных анимационных фильмов для детей.