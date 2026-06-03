Организаторы ПМЭФа раскрыли стоимость комплексного обеда для участников форума

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В Северной столице завершается подготовка к XXIX Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. В город уже съезжаются спикеры, журналисты и гости. Площадкой главного делового события года выступит КВЦ «Экспофорум», который примет участников из более чем 130 стран, в том числе США. Американскую делегацию возглавит председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. / Артем Пряхин / Фонд «Росконгресс»