Организаторы ПМЭФа раскрыли стоимость комплексного обеда для участников форума
Стоимость комплексного обеда для участников Петербургского международного экономического форума составила 7900 руб.
В прошлом году стоимость комплексного обеда на ПМЭФ составляла 6500 руб.
В меню форума вошли несколько блюд ресторанного уровня. Участникам предлагают карпаччо из томленой утки, крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, а также говядину с брокколи и бурратой.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ 5 июня. Путин выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании Самией Сулуху Хасан.
Также на ПМЭФе выступят заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз Бен Сальман.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.