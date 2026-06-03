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Главная / Общество /

Организаторы ПМЭФа раскрыли стоимость комплексного обеда для участников форума

Ведомости

Стоимость комплексного обеда для участников Петербургского международного экономического форума составила 7900 руб.

В прошлом году стоимость комплексного обеда на ПМЭФ составляла 6500 руб.

В меню форума вошли несколько блюд ресторанного уровня. Участникам предлагают карпаччо из томленой утки, крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, а также говядину с брокколи и бурратой.

Как выглядит Санкт-Петербург накануне ПМЭФ
В Северной столице завершается подготовка к XXIX Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. В город уже съезжаются спикеры, журналисты и гости. Площадкой главного делового события года выступит КВЦ «Экспофорум», который примет участников из более чем 130 стран, в том числе США. Американскую делегацию возглавит председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
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В Северной столице завершается подготовка к XXIX Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. В город уже съезжаются спикеры, журналисты и гости. Площадкой главного делового события года выступит КВЦ «Экспофорум», который примет участников из более чем 130 стран, в том числе США. Американскую делегацию возглавит председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. / Артем Пряхин / Фонд «Росконгресс»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ 5 июня. Путин выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании Самией Сулуху Хасан.

Также на ПМЭФе выступят заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз Бен Сальман.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.

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