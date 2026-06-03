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В МВД рассказали, как опознать фейковый аккаунт в Telegram

Ведомости

Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «Был (а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. На это стоит обращать внимание при получении уведомлений от якобы администрации мессенджера, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Следует также обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. В случае если «официальный представитель Telegram» зарегистрирован лишь в 2024–2025 гг. или привязан к неожиданному государству, это весомая причина усомниться в его подлинности.

По данным МВД, мошенники похищают Telegram-аккаунты пользователей, рассылая им фейковые уведомления об удалении аккаунта.

2 июня в полиции предупредили, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Опасные сообщения распространяются через мессенджеры и электронную почту. Пользователям предлагают оформить несуществующие праздничные выплаты, а ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, имитирующие портал «Госуслуги» или вымышленный «Единый центр выплат».

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