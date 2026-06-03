В МВД рассказали, как опознать фейковый аккаунт в Telegram

Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «Был (а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. На это стоит обращать внимание при получении уведомлений от якобы администрации мессенджера, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.