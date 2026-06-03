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СФ одобрил закон о штрафах для отказавшихся от медосвидетельствования мигрантов

Ведомости

Совет Федерации одобрил законопроект об обязательном медосвидетельствовании иностранцев в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Решение было принято сенаторами на пленарном заседании.

За отказ или уклонение от процедуры предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 руб. Иностранным гражданам также может грозить административное выдворение. Медосвидетельствование будет проводиться за счет средств мигрантов либо с помощью средств работодателей и заказчиков работ.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумой председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, а также лидерами парламентских фракций и депутатами. Госдума приняла документ 27 мая.

18 мая «Ведомости» писали о поправках в законопроект о медосвидетельствовании мигрантов. Сообщалось, что оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Медзаключения о наличии опасных для окружающих инфекционных заболеваний будут также в электронном виде передаваться в Роспотребнадзор в течение суток вместо ранее предлагаемых трех дней.

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