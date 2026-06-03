СФ одобрил закон о штрафах для отказавшихся от медосвидетельствования мигрантов

18 мая «Ведомости» писали о поправках в законопроект о медосвидетельствовании мигрантов. Сообщалось, что оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Медзаключения о наличии опасных для окружающих инфекционных заболеваний будут также в электронном виде передаваться в Роспотребнадзор в течение суток вместо ранее предлагаемых трех дней.