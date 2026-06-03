Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за подделку справок о ВИЧ
Совет Федерации на заседании 3 июня одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за подделку медицинских справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС.
За подделку, использование заведомо подложных документов или их сбыт грозит штраф до 200 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до четырех лет. Если преступление совершено организованной группой или с причинением тяжких последствий, лишение свободы может составить до шести лет.
Закон также вводит административную ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования. Штраф для граждан составит от 2000 до 5000 руб., для должностных лиц – от 35 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 500 000 руб.
В октябре 2025 г. Минздрав изменил порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России. С 1 марта 2026 г. их начали проверять на наличие гепатитов В и С.
В России около 1,2 млн человек имеют лабораторно подтвержденный диагноз ВИЧ-инфекции, при этом в 2024 г. тестирование на вирус прошли более 52 млн россиян. В январе 2026 г. правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за здоровьем мигрантов, предполагающий сокращение срока медосвидетельствования на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ с 90 до 30 дней, а также уголовную ответственность за использование поддельных справок