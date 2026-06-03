Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за подделку справок о ВИЧ

За подделку, использование заведомо подложных документов или их сбыт грозит штраф до 200 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до четырех лет. Если преступление совершено организованной группой или с причинением тяжких последствий, лишение свободы может составить до шести лет.