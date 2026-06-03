Дагестан и Чечня получат 3 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнений

По его словам, сильные ливни в Дагестане и Чечне привели к серьезным последствиям для жителей и объектов социальной инфраструктуры. По поручению президента пострадавшим была оказана помощь в приоритетном порядке. «Существенно пострадала базовая инфраструктура, в том числе образовательная. Повреждены школы, детские сады, колледжи – всего около 80 зданий. Еще десять объектов были разрушены стихией», – отметил Мишустин.