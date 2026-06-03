Дагестан и Чечня получат 3 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнений
Правительство России направит около 3 млрд руб. Дагестану и Чечне на восстановление образовательной инфраструктуры, пострадавшей в результате масштабных наводнений весной 2026 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает Telegram-канал правительства.
По его словам, сильные ливни в Дагестане и Чечне привели к серьезным последствиям для жителей и объектов социальной инфраструктуры. По поручению президента пострадавшим была оказана помощь в приоритетном порядке. «Существенно пострадала базовая инфраструктура, в том числе образовательная. Повреждены школы, детские сады, колледжи – всего около 80 зданий. Еще десять объектов были разрушены стихией», – отметил Мишустин.
Особое внимание, по словам главы правительства, необходимо уделить сельским территориям, где расположено более половины пострадавших школ. «Многие из них являются единственными образовательными учреждениями в селе или деревне, в удаленных населенных пунктах», – подчеркнул Мишустин. Он поручил Министерству просвещения оперативно направить регионам необходимые средства и обеспечить контроль за выполнением всех восстановительных работ.
Премьер также потребовал завершить строительство и ремонт объектов к началу нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться к обучению в привычных условиях уже 1 сентября.
2 июня министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Дагестан с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомился с последствиями паводков для образовательной инфраструктуры региона и обсудил меры по восстановлению пострадавших школ и детских садов. «Готовится проект распоряжения правительства России о выделении Дагестану 1 млрд руб. на восстановление объектов образовательной инфраструктуры», – заявил тогда министр.
1 июня президент РФ Владимир Путин поручил оказать соцподдержку жителям Дагестана и Чечни, пострадавшим от половодья.