CNY Бирж.10,566+0,75%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 582,63+0,66%RTSI1 145,53+0,66%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Путин поручил оказать соцподдержку потерявшим жилье в Дагестане и Чечне

Жителям Дагестана и Чечни, потерявшим жилье из-за паводка, должны оказать соцподдержку. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества.

Поручение необходимо выполнить до 1 сентября. Поддержку окажут даже тем жителям, чье жилье не прошло процедуру государственной регистрации. 

9 апреля в Дагестане и Чечне на фоне начавшегося в марте половодья был введен режим ЧС федерального уровня. Выплаты получили 29 000 жителей Дагестана и Чечни, которые пострадали в результате паводка, сообщали в правительстве 15 мая.

Занимавший на тот момент пост главы Дагестана Сергей Меликов обвинял в паводках незаконные постройки. Вскоре после этого он ушел в отставку. Путин потребовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом, отметив, что у многих пострадавших нет другого жилья.

