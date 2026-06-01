Путин поручил оказать соцподдержку потерявшим жилье в Дагестане и Чечне
Жителям Дагестана и Чечни, потерявшим жилье из-за паводка, должны оказать соцподдержку. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества.
Поручение необходимо выполнить до 1 сентября. Поддержку окажут даже тем жителям, чье жилье не прошло процедуру государственной регистрации.
9 апреля в Дагестане и Чечне на фоне начавшегося в марте половодья был введен режим ЧС федерального уровня. Выплаты получили 29 000 жителей Дагестана и Чечни, которые пострадали в результате паводка, сообщали в правительстве 15 мая.
Занимавший на тот момент пост главы Дагестана Сергей Меликов обвинял в паводках незаконные постройки. Вскоре после этого он ушел в отставку. Путин потребовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом, отметив, что у многих пострадавших нет другого жилья.