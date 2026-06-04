Экс-главу пенсионного фонда Дагестана заочно приговорили к пожизненному
Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главу отделения Пенсионного фонда России по Дагестану Сагида Муртазалиева за организацию убийства высокопоставленного сотрудника полиции и покушения на муниципального депутата. Об этом сообщили в официальном информационном канале суда в Мах.
Муртазалиеву также назначили штраф в размере 700 000 руб. и лишение государственной награды – Ордена Почета. Помимо этого в счет государства конфисковано 5,7 руб. Фигурант покинул территорию России и был объявлен в международный розыск в 2015 г.
Суд установил, что с начала 2009 г. в Кизлярском районе Дагестана действовало незаконное вооруженное формирование (НВФ). Муртазалиев в это время исполнял обязанности главы администрации района, планируя использовать членов НВФ в своих целях, а потому помогал им деньгами. Он передал через третьих лиц одному участнику формирования 2,7 млн руб.
В июле 2010 г. Муртазалиев, будучи уже в должности управляющего отделения Пенсионного фонда, решил заказать убийство замначальника отдела по противодействию экстремизму при МВД Дагестана и замглавы администрации Кизляра. Для этих преступлений фигурант хотел использовать НВФ. Он встретился с представителем группы и договорился об убийстве за 3 млн руб.
3 августа 2010 г. члены преступной группы выследили сотрудника МВД и, подъехав на машине, расстреляли его из автоматов Калашникова. Полицейский скончался на месте. 23 августа того же года на одном из перекрестков Кизляра бандиты выстрелили около 30 раз в замглавы администрации города. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.
Муртазалиева признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в преступления с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 33, ст. 317 УК РФ (организация посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах организованной группой из корыстных побуждений).
В 2014 г. в Ростове-на-Дону суд приговорил экс-мэра Махачкалы Саида Амирова к десяти годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке теракта. По версии суда и следствия, Амиров и его племянник, отстраненный от должности замглавы Каспийска Юсуп Джапаров, собирались сбить переносным ракетно-зенитным комплексом самолет, в котором должен был лететь Муртазалиев.