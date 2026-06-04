Экс-главу пенсионного фонда Дагестана заочно приговорили к пожизненному

Суд установил, что с начала 2009 г. в Кизлярском районе Дагестана действовало незаконное вооруженное формирование (НВФ). Муртазалиев в это время исполнял обязанности главы администрации района, планируя использовать членов НВФ в своих целях, а потому помогал им деньгами. Он передал через третьих лиц одному участнику формирования 2,7 млн руб.