Шадаев: около 80% школьников постоянно пользуются ИИ-ассистентами
Около 80% российских школьников на постоянной основе используют технологии искусственного интеллекта в учебе, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, в Московской области этот показатель достигает 100%.
Ранее он подчеркивал важность упорядочения внедрения ИИ в образовании и определения приоритетов, отмечая необходимость разработки четких критериев для пользователей и участников рынка.
По данным института общественного мнения «Анкетолог», большинство школьников (73%) применяют нейросети для поиска информации. Каждый второй просит искусственный интеллект (ИИ) объяснить сложную тему простыми словами (58%) или пошагово разобрать решение задачи (58%).
С 1 сентября российские школьники приступят к изучению профиля «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики, сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.