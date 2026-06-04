Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,943+0,76%BRZL1 448+2,26%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 593,93-0,29%RTSI1 114,14-0,28%RGBI119,12+0,03%RGBITR785,34+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шадаев: около 80% школьников постоянно пользуются ИИ-ассистентами

Ведомости

Около 80% российских школьников на постоянной основе используют технологии искусственного интеллекта в учебе, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, в Московской области этот показатель достигает 100%.

Ранее он подчеркивал важность упорядочения внедрения ИИ в образовании и определения приоритетов, отмечая необходимость разработки четких критериев для пользователей и участников рынка.

По данным института общественного мнения «Анкетолог», большинство школьников (73%) применяют нейросети для поиска информации. Каждый второй просит искусственный интеллект (ИИ) объяснить сложную тему простыми словами (58%) или пошагово разобрать решение задачи (58%).

С 1 сентября российские школьники приступят к изучению профиля «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики, сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте