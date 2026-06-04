Умерла автор графического романа «Персеполис» Маржан Сатрапи

В романе «Персополис» сообщается о детстве Сатрапи в Тегеране. Писательница повествует о том, как она боролась с ограничениями, введенными правительством Ирана после революции 1979 г., пока родители не отправили ее в Европу. В 2025 г. Сатрапи отказалась от ордена Почетного легиона из-за «лицемерия» Парижа в отношениях с Тегераном. Она сослалась на французскую визовую политику, не позволявшую диссидентам покидать Иран и переезжать в эту европейскую страну.