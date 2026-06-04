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Умерла автор графического романа «Персеполис» Маржан Сатрапи

Ведомости
Benoit Tessier / REUTERS
Benoit Tessier / REUTERS

Франко-иранская писательница Маржан Сатрапи, автор романа «Персеполис», скончалась. Ей было 56 лет, пишет France 24 со ссылкой на заявление семьи.

В заявлении семьи говорится, что Сатрапи умерла от тоски чуть больше года спустя после смерти ее мужа, шведского продюсера Маттиаса Рипы. Рипа скончался 8 апреля 2025 г.

В романе «Персополис» сообщается о детстве Сатрапи в Тегеране. Писательница повествует о том, как она боролась с ограничениями, введенными правительством Ирана после революции 1979 г., пока родители не отправили ее в Европу. В 2025 г. Сатрапи отказалась от ордена Почетного легиона из-за «лицемерия» Парижа в отношениях с Тегераном. Она сослалась на французскую визовую политику, не позволявшую диссидентам покидать Иран и переезжать в эту европейскую страну.

В 2013 г. «Ведомости» писали, что в России «Персеполис» был издан способом краудфандинга.

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