Умерла автор графического романа «Персеполис» Маржан Сатрапи
Франко-иранская писательница Маржан Сатрапи, автор романа «Персеполис», скончалась. Ей было 56 лет, пишет France 24 со ссылкой на заявление семьи.
В заявлении семьи говорится, что Сатрапи умерла от тоски чуть больше года спустя после смерти ее мужа, шведского продюсера Маттиаса Рипы. Рипа скончался 8 апреля 2025 г.
В романе «Персополис» сообщается о детстве Сатрапи в Тегеране. Писательница повествует о том, как она боролась с ограничениями, введенными правительством Ирана после революции 1979 г., пока родители не отправили ее в Европу. В 2025 г. Сатрапи отказалась от ордена Почетного легиона из-за «лицемерия» Парижа в отношениях с Тегераном. Она сослалась на французскую визовую политику, не позволявшую диссидентам покидать Иран и переезжать в эту европейскую страну.
В 2013 г. «Ведомости» писали, что в России «Персеполис» был издан способом краудфандинга.