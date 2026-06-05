Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 38,9% с января по май

15 апреля Росалкогольтабакконтроль (РАТК) сообщал, что розничные продажи водки в России в январе – марте 2026 г. выросли на 2% в годовом выражении до 17,39 млн декалитров. По результатам 2025 г. производство водки в России упало относительно 2024 г. на 4,2% и достигло 79,3 млн дал. В начале апреля «Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные ЕГАИС, что новые регионы обеспечили рост продаж крепкого алкоголя в начале 2026 г. В январе – феврале в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях было реализовано 299 780 декалитров (дал) водки и 73 380 дал коньяка. На фоне снижения продаж доля новых регионов в сбыте водки составила 2,7%, коньяка – 3,6%.