Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 38,9% с января по май
Производство слабоалкогольных напитков в России с января по май 2026 г. снизилось на 38,9%. За этот период было произведено 366 300 декалитров, следует из сведений Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) об объемах выпуска этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в стране.
Всего за пять месяцев текущего года в России было произведено 417,2 млн дал алкогольной продукции, что на 3,4% ниже год к году. Без учета пивных напитков, пива, сидра, медовухи и пуаре было выпущено 55,4 млн дал (на 7,5% ниже, чем в аналогичном периоде 2025 г.). Выпуск спиртных напитков крепостью более 9% составил за указанный период 36,6 млн дал (–2%).
С января по май в России было произведено 12,5 млн дал виноградного вина (–14,8%), 5,07 млн дал игристых вин (–15,6%), 21 000 дал виноградосодержащих напитков без этилового спирта (–51%) и 11 900 дал виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом (+4,4%). Было выпущено 408 900 дал ликерных вин (–25,7%), 413 400 дал плодовой продукции (–34,7%). Было также произведено 361,8 млн дал напитков брожения (–2,7%), 309,5 млн дал пива (–2,5%), 46,4 млн дал пивных напитков (–5,7%), 5,9 млн дал сидра, пуаре и медовухи (+6,4%).
15 апреля Росалкогольтабакконтроль (РАТК) сообщал, что розничные продажи водки в России в январе – марте 2026 г. выросли на 2% в годовом выражении до 17,39 млн декалитров. По результатам 2025 г. производство водки в России упало относительно 2024 г. на 4,2% и достигло 79,3 млн дал. В начале апреля «Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные ЕГАИС, что новые регионы обеспечили рост продаж крепкого алкоголя в начале 2026 г. В январе – феврале в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях было реализовано 299 780 декалитров (дал) водки и 73 380 дал коньяка. На фоне снижения продаж доля новых регионов в сбыте водки составила 2,7%, коньяка – 3,6%.