Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,856+0,3%CHKZ16 700+0,6%OKEY42,59+0,21%IMOEX2 573,34-0,25%RTSI1 091,13-0,25%RGBI119,18+0,05%RGBITR785,94+0,08%
Главная / Технологии /

Голикова: образовательные программы будут доработаны с учетом внедрения ИИ

Ведомости

Правительство России совместно с образовательным сообществом и госкорпорациями готовит предложения по углубленной корректировке образовательных программ с учетом внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, задача поставлена по поручению председателя правительства и должна будет выполнена к 1 июля.

Она отметила, что одной из ключевых задач становится подготовка нынешних и будущих работников к использованию искусственного интеллекта. «Наша задача, а можете считать ее даже сверхзадачей, – научить нынешних и будущих работников использовать искусственный интеллект. Это чрезвычайно важно именно в такой постановке вопроса, поскольку искусственный интеллект является инструментом повышения в первую очередь собственной производительности», – подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, при внедрении ИИ меняются не профессии целиком, а конкретные обязанности в их рамках. В связи с этим в образовательные программы необходимо включать навыки как для разработчиков таких технологий, так и для специалистов, которые будут применять их в своей работе.

Голикова также сообщила, что правительство совместно с партнерами готовит стратегию адаптации рынка труда к технологическим изменениям до 2036 г. Документ планируется подготовить к 1 декабря. По ее словам, работа по адаптации рынка труда к распространению искусственного интеллекта требует участия федеральных органов власти, работодателей, образовательных организаций и регионов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь