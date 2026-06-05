Голикова: образовательные программы будут доработаны с учетом внедрения ИИ

По словам Голиковой, при внедрении ИИ меняются не профессии целиком, а конкретные обязанности в их рамках. В связи с этим в образовательные программы необходимо включать навыки как для разработчиков таких технологий, так и для специалистов, которые будут применять их в своей работе.