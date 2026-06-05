Голикова: образовательные программы будут доработаны с учетом внедрения ИИ
Правительство России совместно с образовательным сообществом и госкорпорациями готовит предложения по углубленной корректировке образовательных программ с учетом внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По ее словам, задача поставлена по поручению председателя правительства и должна будет выполнена к 1 июля.
Она отметила, что одной из ключевых задач становится подготовка нынешних и будущих работников к использованию искусственного интеллекта. «Наша задача, а можете считать ее даже сверхзадачей, – научить нынешних и будущих работников использовать искусственный интеллект. Это чрезвычайно важно именно в такой постановке вопроса, поскольку искусственный интеллект является инструментом повышения в первую очередь собственной производительности», – подчеркнула вице-премьер.
По словам Голиковой, при внедрении ИИ меняются не профессии целиком, а конкретные обязанности в их рамках. В связи с этим в образовательные программы необходимо включать навыки как для разработчиков таких технологий, так и для специалистов, которые будут применять их в своей работе.
Голикова также сообщила, что правительство совместно с партнерами готовит стратегию адаптации рынка труда к технологическим изменениям до 2036 г. Документ планируется подготовить к 1 декабря. По ее словам, работа по адаптации рынка труда к распространению искусственного интеллекта требует участия федеральных органов власти, работодателей, образовательных организаций и регионов.