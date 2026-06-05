Лантратова: три российские семьи вернулись с Украины

5 июня также состоялся обмен военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнослужащих, взамен переданы 185 солдат ВСУ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, после оказания необходимой психологической и медпомощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.