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Главная / Общество /

Лантратова: три российские семьи вернулись с Украины

Ведомости

С Украины в Россию вернулись три семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Три семьи вернулись в Россию – к родным и близким. Пять человек отправились на Украину», – написала она в Telegram.

Встреча прошла по договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на пункте пропуска «Новая Гута» в белорусской Гомельской области.

5 июня также состоялся обмен военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнослужащих, взамен переданы 185 солдат ВСУ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, после оказания необходимой психологической и медпомощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Прошлый обмен между Россией и Украиной прошел 15 мая. Тогда Москва и Киев вернули по 205 военнослужащих.

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