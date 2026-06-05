Лантратова: три российские семьи вернулись с Украины
С Украины в Россию вернулись три семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Три семьи вернулись в Россию – к родным и близким. Пять человек отправились на Украину», – написала она в Telegram.
Встреча прошла по договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на пункте пропуска «Новая Гута» в белорусской Гомельской области.
5 июня также состоялся обмен военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнослужащих, взамен переданы 185 солдат ВСУ. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, после оказания необходимой психологической и медпомощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
Прошлый обмен между Россией и Украиной прошел 15 мая. Тогда Москва и Киев вернули по 205 военнослужащих.