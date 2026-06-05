Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в ведомстве. Подробности о состоянии здоровья обменянных не раскрываются.
Предыдущий крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 15 мая. Тогда Москва и Киев вернули по 205 военнослужащих. В апреле 2026 г. Россия и Украина провели обмен по формулам «193 на 193» и «175 на 175». В марте прошли обмены по формулам «200 на 200» и «300 на 300» при посредничестве ОАЭ и США. В феврале 2026 г. состоялся обмен «157 на 157» по итогам переговоров в Абу-Даби. Переговоры об обмене традиционно проходят при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.