МВД создаст аналитический центр с ИИ для контроля миграции

По его словам, действующая модель привлечения иностранной рабочей силы, основанная на стихийном и неконтролируемом притоке мигрантов, исчерпала себя. Такой подход создает риски как для работодателей, которые теряют вложенные в подготовку сотрудников средства, так и для государства с точки зрения безопасности и контроля.