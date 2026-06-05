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МВД создаст аналитический центр с ИИ для контроля миграции

Ведомости

В структуре Миграционной службы МВД России будет создан аналитический центр, который с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) займется оценкой влияния миграционных процессов на социально-экономическую ситуацию в стране, а также выявлением каналов незаконной миграции и преступлений в этой области. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил заместитель начальника миграционной службы МВД России Кирилл Адзинов.

По его словам, действующая модель привлечения иностранной рабочей силы, основанная на стихийном и неконтролируемом притоке мигрантов, исчерпала себя. Такой подход создает риски как для работодателей, которые теряют вложенные в подготовку сотрудников средства, так и для государства с точки зрения безопасности и контроля.

Кроме того, создаваемый аналитический центр будет использовать инструменты искусственного интеллекта для мониторинга медиапространства и социальных сетей с целью оперативного выявления нарушений миграционного законодательства и пресечения противоправной деятельности.

Адзинов также сообщал, что МВД России совместно с Минтрудом работают над цифровой моделью организованного набора иностранных работников, которая будет основана на создании реестра работодателей и реестра иностранных работников.

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