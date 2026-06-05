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Суд арестовал фигурантку дела о мошенничестве с путешествиями блогеров

Ведомости

Хамовнический районный суд Москвы на два месяца арестовал 29-летнюю Хатуну Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации путешествий для блогеров. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

По данным прокуратуры, вину девушка признала. На заседании она возражала против заключения под стражу и просила избрать домашний арест.

По данным следствия, Аташян выдавала себя за организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию, что поездку за рубеж можно организовать на выгодных условиях по рекламным контрактам. После получения денег она под вымышленными предлогами переносила даты путешествий или просто переставала выходить на связь.

По данным агентства «РИА Новости», фигурантка полностью возместила ущерб по всем трем предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму 800 000 руб. нескольким блогерам. В отдел полиции на девушку поступило 20 заявлений.

12 мая суд приговорил бывшего руководителя Binance Владимира Смеркиса к пяти годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в июне 2024 г. к нему обратился криптоблогер с заказом на рекламную кампанию по привлечению аудитории в социальные сети. В ходе переговоров Смеркис пообещал обеспечить продвижение и привлечь около 2 млн новых пользователей за вознаграждение свыше 8,8 млн руб. Потерпевший перевел указанную сумму на криптокошелек. Однако обязательства выполнены не были.

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