Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
FLOT80,01+1,92%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,5-0,15%RGBITR782,27-0,12%
Главная / Общество /

Экс-главу криптобиржи приговорили к 5 годам за мошенничество

Ведомости

Бывший руководитель Binance Владимир Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Суд признал Смеркиса виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что в июне 2024 г. к нему обратился криптоблогер с заказом на рекламную кампанию по привлечению аудитории в социальные сети. В ходе переговоров Смеркис пообещал обеспечить продвижение и привлечь около 2 млн новых пользователей за вознаграждение свыше 8,8 млн руб. Потерпевший перевел указанную сумму на криптокошелек. Однако обязательства выполнены не были, рекламная кампания не была организована, а полученные средства, как установил суд, были использованы по усмотрению подсудимого.

12 июля 2025 г. Смеркис погасил ущерб по уголовному делу о мошенничестве. Возмещение предполагаемого ущерба было осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет нотариуса денежных средств на получателя.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего главу Binance в СНГ в мае 2025 г. ТАСС писал, что потерпевшим по делу признан российский криптоблогер Олег Полунин, а ущерб составил $100 000.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь