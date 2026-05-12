Экс-главу криптобиржи приговорили к 5 годам за мошенничество
Бывший руководитель Binance Владимир Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Суд признал Смеркиса виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Установлено, что в июне 2024 г. к нему обратился криптоблогер с заказом на рекламную кампанию по привлечению аудитории в социальные сети. В ходе переговоров Смеркис пообещал обеспечить продвижение и привлечь около 2 млн новых пользователей за вознаграждение свыше 8,8 млн руб. Потерпевший перевел указанную сумму на криптокошелек. Однако обязательства выполнены не были, рекламная кампания не была организована, а полученные средства, как установил суд, были использованы по усмотрению подсудимого.
12 июля 2025 г. Смеркис погасил ущерб по уголовному делу о мошенничестве. Возмещение предполагаемого ущерба было осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет нотариуса денежных средств на получателя.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего главу Binance в СНГ в мае 2025 г. ТАСС писал, что потерпевшим по делу признан российский криптоблогер Олег Полунин, а ущерб составил $100 000.