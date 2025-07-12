Бывший глава Binance в СНГ погасил ущерб по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы тогда уточнили, что Смеркис обвиняется в мошенничестве при продаже рекламы в Blum. По данным агентства, фигурант дела и потерпевшая сторона договорились о «раскрутке» Полунина, но Смеркис «предпочел игнорировать» заказчика, и в результате криптоблогер решил написать заявление на исполнителя правоохранителям.