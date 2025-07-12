Бывший глава Binance в СНГ погасил ущерб по делу о мошенничестве
Бывший глава криптовалютной биржи Binance в СНГ и сооснователь криптоигры Blum Владимир Смеркис погасил ущерб по уголовному делу о мошенничестве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Возмещение предполагаемого ущерба, как отмечается в материалах, «осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет у нотариуса денежных средств на получателя».
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего главу Binance в СНГ в мае. Против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. ТАСС писал, что потерпевшим по делу признан российский криптоблогер Олег Полунин, а ущерб составил $100 000.
Правоохранительные органы тогда уточнили, что Смеркис обвиняется в мошенничестве при продаже рекламы в Blum. По данным агентства, фигурант дела и потерпевшая сторона договорились о «раскрутке» Полунина, но Смеркис «предпочел игнорировать» заказчика, и в результате криптоблогер решил написать заявление на исполнителя правоохранителям.