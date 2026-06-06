Мошенники стали использовать видеоконференции для обмана россиян

3 июня МВД РФ предупредило, что официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «Был (а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. На это стоит обращать внимание при получении уведомлений от якобы администрации мессенджера. Ведомство рекомендовало также следить за датой создания и страной регистрации аккаунта. В случае если «официальный представитель Telegram» зарегистрирован лишь в 2024–2025 гг. или привязан к неожиданному государству, это весомая причина усомниться в его подлинности.