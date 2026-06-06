Мошенники стали использовать видеоконференции для обмана россиян
Мошенники отправляют жертвам электронные письма, в которых призывают зайти в видеоконференцию по ссылке. Затем они убеждают россиян передать все их деньги через курьера под видом правоохранителей, сообщила в Max прокуратура Москвы.
Ведомство рассказало об оном из таких случаев мошенничества: «правоохранитель» в видеоконференции убедил 88-летнего жителя Москвы в том, что от его имени был совершен перевод на финансирование преступной деятельности. Преступник представил пенсионеру инструкцию дальнейших действий, согласно которой он должен был снять всех накопления и передать их внештатному сотруднику. Аферист пообещал, что деньги вернутся москвичу с процентами. Общий ущерб превысил 4 млн руб., пострадавший снимал деньги со счета несколько раз.
Прокуратура призвала не открывать сомнительные сообщения, не переходить по ссылкам и не перезванивать по номерам телефонов, полученных от незнакомцев.
3 июня МВД РФ предупредило, что официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «Был (а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. На это стоит обращать внимание при получении уведомлений от якобы администрации мессенджера. Ведомство рекомендовало также следить за датой создания и страной регистрации аккаунта. В случае если «официальный представитель Telegram» зарегистрирован лишь в 2024–2025 гг. или привязан к неожиданному государству, это весомая причина усомниться в его подлинности.