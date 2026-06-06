Чернышенко назвал песок на пляжах Анапы более чистым, чем на Лазурном берегу

По словам Чернышенко, морские курорты остаются главным направлением интереса россиян. Он напомнил о реализации проекта по созданию в России новых морских курортов «Пять морей и озеро Байкал», который позволит обеспечить еще 10 млн поездок в год. Вице-премьер РФ подчеркнул, что это будут круглогодичные курорты с подогреваемыми или крытыми бассейнами.