Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR216,1-2,13%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,18+0,01%RGBITR786,73+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Чернышенко назвал песок на пляжах Анапы более чистым, чем на Лазурном берегу

Ведомости

Песок на пляжах в Анапе сейчас более чистый, чем на Лазурном берегу Франции, заявил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», – сказал он.

По словам Чернышенко, морские курорты остаются главным направлением интереса россиян. Он напомнил о реализации проекта по созданию в России новых морских курортов «Пять морей и озеро Байкал», который позволит обеспечить еще 10 млн поездок в год. Вице-премьер РФ подчеркнул, что это будут круглогодичные курорты с подогреваемыми или крытыми бассейнами.

29 мая мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление, согласно которому участок береговой линии курорта в 3,5 км исключили из опасной зоны. Там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 см.

Купальный сезон в Анапе начался 1 июня. Маслова 25 мая уточняла, что сотрудники предприятия «Курорты Анапы» должны были провести работы по боронованию и просеиванию песка. Затем необходимо было установить пляжную инфраструктуру.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её