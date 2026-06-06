Чернышенко назвал песок на пляжах Анапы более чистым, чем на Лазурном берегу
Песок на пляжах в Анапе сейчас более чистый, чем на Лазурном берегу Франции, заявил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», – сказал он.
По словам Чернышенко, морские курорты остаются главным направлением интереса россиян. Он напомнил о реализации проекта по созданию в России новых морских курортов «Пять морей и озеро Байкал», который позволит обеспечить еще 10 млн поездок в год. Вице-премьер РФ подчеркнул, что это будут круглогодичные курорты с подогреваемыми или крытыми бассейнами.
29 мая мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление, согласно которому участок береговой линии курорта в 3,5 км исключили из опасной зоны. Там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 см.
Купальный сезон в Анапе начался 1 июня. Маслова 25 мая уточняла, что сотрудники предприятия «Курорты Анапы» должны были провести работы по боронованию и просеиванию песка. Затем необходимо было установить пляжную инфраструктуру.