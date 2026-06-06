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К 2030 году система поддержки талантов может охватить 100% учащихся в России

Ведомости

В России к 2030 г. система выявления и поддержки развития талантов может охватить 100% учащихся. Об этом рассказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«К 2030 г. – создать систему выявления и поддержки развития талантов для всех 100% обучающихся. И мы понимаем, что это то, что может решить только вся система в объединении всех ресурсов», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Петровой, в стране одной из национальных целей является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание в личности патриотизма.

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи входит в перечень для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов страны (KPI), который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Цель самой системы заключается в том, чтобы создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка и подростка в России.

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