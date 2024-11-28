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Путин утвердил новые KPI для губернаторов регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждается обновленный перечень для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов страны (KPI). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В список вошел 21 критерий, среди которых – доверие к власти, численность населения субъекта РФ, уровень бедности и коэффициент рождаемости, а также удовлетворенность участников спецоперации условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Кроме того, в перечне значатся такие показатели, как удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом и эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Согласно указу, президент России должен ежегодно до 1 февраля получать доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателях за период отчетности. До 1 апреля глава государства должен получить доклады о плановых значениях. Указ вступил в силу со дня подписания.

В предыдущий раз KPI для губернаторов обновлялись в 2021 г. Указ Путина «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц» закрепил 20 параметров оценки глав регионов. В июле 2023 г. кабмин расширил критерии оценки эффективности губернаторов. Постановление, в частности, внесло изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования, писали «Ведомости».

26 ноября «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация президента работает над обновлением ключевых показателей эффективности для губернаторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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