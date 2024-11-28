Путин утвердил новые KPI для губернаторов регионов

В список вошел 21 критерий, среди которых – доверие к власти, численность населения субъекта РФ, уровень бедности и коэффициент рождаемости, а также удовлетворенность участников спецоперации условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Кроме того, в перечне значатся такие показатели, как удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом и эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.