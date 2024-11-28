Путин утвердил новые KPI для губернаторов регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждается обновленный перечень для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов страны (KPI). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В список вошел 21 критерий, среди которых – доверие к власти, численность населения субъекта РФ, уровень бедности и коэффициент рождаемости, а также удовлетворенность участников спецоперации условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Кроме того, в перечне значатся такие показатели, как удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом и эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Согласно указу, президент России должен ежегодно до 1 февраля получать доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателях за период отчетности. До 1 апреля глава государства должен получить доклады о плановых значениях. Указ вступил в силу со дня подписания.
В предыдущий раз KPI для губернаторов обновлялись в 2021 г. Указ Путина «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц» закрепил 20 параметров оценки глав регионов. В июле 2023 г. кабмин расширил критерии оценки эффективности губернаторов. Постановление, в частности, внесло изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования, писали «Ведомости».
26 ноября «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация президента работает над обновлением ключевых показателей эффективности для губернаторов.