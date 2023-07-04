Что думают губернаторы о новых критериях своей эффективности

Что думают губернаторы о новых критериях своей эффективностиВ KPI включены показатели обеспеченности местами в школах и их безопасности
Правительство расширило критерии оценки эффективности губернаторов. Соответствующее постановление подписал 4 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Им вносятся изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. Теперь в ней будут учитываться показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности этих помещений для детей с ограниченными возможностями.
Источниками данных для расчета станут Минпросвещения и Росстат, сказано в постановлении. Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 – для расчета показателей за предыдущий год и столько же – для установления целевых значений на будущее. В числе критериев — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, объемы жилищного строительства, качество образования, экологическое благополучие региона.
В апреле включить критерий доступности и безопасности объектов образования в этот перечень предложил генпрокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
По его словам, половина заключений региональных комиссий о готовности школ к началу учебного года содержит недостоверные данные. В ходе проверок надзорное ведомство выявило отсутствие физической охраны, ограждений, металлоискателей и систем видеонаблюдения, перечислил Краснов. Если эти показатели будут влиять на оценку работы, губернаторы, «не проявившие заботы о школах», «получат двойки», добавил он.
Всеми этими вопросами они занимались и ранее, сообщили опрошенные «Ведомостями» губернаторы. «Мы и так за все отвечаем <...> Основное — то, что мы эту работу делаем и так, ну тут еще будем оцениваться по этой работе. Школы были, есть и будут нашей ответственностью», – сказал «Ведомостям» губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, проблему нехватки мест в детских садах региону в целом удалось решить – за последние семь лет введено более 30 дошкольных учреждений, и строительство продолжается. Богомаз отметил, что пока сохраняется вопрос с обучением школьников во вторую смену, но идет также строительство новых объектов. «Каждый год мы сдаем по одной – по две школы», – сообщил он.
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий передавать муниципальные образовательные учреждения под контроль региональных властей. Разработчики указывали, что даже в одном субъекте может быть разный уровень школьной подготовки, а такая мера позволит повысить уровень образования, решать кадровые и материально-технические проблемы.
«Мы не разделяем жестко наши полномочия между областью и муниципалитетами. Людям все равно, на каких объектах проблемы – областных или муниципальных, они хотят быстрых и эффективных решений. Что касается вопросов безопасности образовательных учреждений – это наш приоритет», – заявил «Ведомостям» губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В 2022 г. на обеспечение безопасности образовательных учреждений регион направил более 500 млн руб., рассказал он. Из этих средств 243 млн – на обеспечение специализированной охраной более 400 учреждений – детсадов, школ и допобразования Ярославской области. Еще 260 млн руб. – на оснащение системами оповещения, ремонт и замену ограждений. 14 млн руб. – на обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, перечислил губернатор.
Евраев рассказал также о строительстве новых школ и детсадов в Ярославле и районах области, отметив, что серьезной помощью региону в этом могли бы стать проекты комплексного развития территорий и участие инвесторов.
Источник, близкий к администрации воронежского губернатора Александра Гусева, говорит, что там «спокойно» отнеслись к нововведениям в KPI. «Охрана школ давно налажена в силу приграничного характера региона. Число мест в школах резко вырастет с введением новых объектов в скором времени. Поэтому за значение этих показателей особо беспокоиться не приходится», – сказал собеседник «Ведомостей».
Единственное, что может вызывать вопросы, – это доступность школ и детсадов для детей с ограниченными возможностями, поскольку в регионе много старого фонда, который создан без учета этих требований, а его приспособление под них затратно и с финансовой, и с временной точки зрения, уточнил он.
Требования к обеспечению безопасности образовательных учреждений предъявлялись всегда, только теперь они включены в критерии эффективности, отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Вопрос в том, хватит ли у субъектов средств на их выполнение, – в результате может произойти удорожание работ, связанных с выполнением различных ГОСТов и стандартов, считает он.
Стандарты безопасности должны быть едиными во всей стране, однако нужно ли «спускать» ответственность за их выполнение на уровень регионов – «вопрос очень спорный», в первую очередь из-за разного уровня бюджетной обеспеченности субъектов, сообщил Диденко «Ведомостям».
«Добавление новых показателей является закономерной, хотя и несколько запоздалой реакцией на проблемы безопасности в школах и резонансные трагические инциденты», - полагает политолог Ростислав Туровский. Но обеспечить выполнение этих требований непросто – соответствовать им смогут только богатые регионы, считает он. В масштабах региона услуги охраны образовательных учреждений требуют немалых бюджетных средств, поэтому губернаторам «придется выкручиваться».
Другое последствие введения новых KPI – новые основания для отставок региональных руководителей. При штатном течение событий, по словам политолога, в «центре» отдают отчет в том, что выполнять критерии эффективности непросто – успешные регионы поощряют, а остальных не наказывают. Но в данной конкретной ситуации в случае трагических эпизодов возникает новый риск губернаторских отставок, сказал Туровский «Ведомостям».
Далеко не все из существующих критериев оценки эффективности зависят напрямую от губернаторов, отмечает политолог Михаил Виноградов. Например, состояние экологии сильно зависит от стартовых условий в регионе, наличия у местного бизнеса средств на очистительные сооружения и т. п. «Эти критерии должны влиять на принятие отдельных локальных решений, например на финансирование отраслевых программ, но не на кадровую политику – тем более что правительство увольнением и назначением губернаторов не занимается», – сообщил он «Ведомостям».
Показатели оценки работы властей, уверен Виноградов, существуют для того, чтобы указывать «на недовыполненность, а не на перевыполненность». Число критериев эффективности в идеале не должно превышать 3-5, говорит он, в противном случае «разбивается» представление о приоритетах. «Чем больше число KPI – тем выше вероятность того, что критерий остается один – "нравится / не нравится", и дальше многочисленные KPI используются для рационализации этой эмоции», – полагает Виноградов.