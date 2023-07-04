Что думают губернаторы о новых критериях своей эффективности

Всеми этими вопросами они занимались и ранее, сообщили опрошенные «Ведомостями» губернаторы. «Мы и так за все отвечаем <...> Основное — то, что мы эту работу делаем и так, ну тут еще будем оцениваться по этой работе. Школы были, есть и будут нашей ответственностью», – сказал «Ведомостям» губернатор Брянской области Александр Богомаз.