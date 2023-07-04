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Что думают губернаторы о новых критериях своей эффективности

В KPI включены показатели обеспеченности местами в школах и их безопасности
Евгения Дубровина Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство расширило критерии оценки эффективности губернаторов. Соответствующее постановление подписал 4 июля премьер-министр Михаил Мишустин. Им вносятся изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. Теперь в ней будут учитываться показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности этих помещений для детей с ограниченными возможностями.

Источниками данных для расчета станут Минпросвещения и Росстат, сказано в постановлении. Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 – для расчета показателей за предыдущий год и столько же – для установления целевых значений на будущее. В числе критериев — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, объемы жилищного строительства, качество образования, экологическое благополучие региона.

В апреле включить критерий доступности и безопасности объектов образования в этот перечень предложил генпрокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, половина заключений региональных комиссий о готовности школ к началу учебного года содержит недостоверные данные. В ходе проверок надзорное ведомство выявило отсутствие физической охраны, ограждений, металлоискателей и систем видеонаблюдения, перечислил Краснов. Если эти показатели будут влиять на оценку работы, губернаторы, «не проявившие заботы о школах», «получат двойки», добавил он.

Всеми этими вопросами они занимались и ранее, сообщили опрошенные «Ведомостями» губернаторы. «Мы и так за все отвечаем <...> Основное — то, что мы эту работу делаем и так, ну тут еще будем оцениваться по этой работе. Школы были, есть и будут нашей ответственностью», – сказал «Ведомостям» губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, проблему нехватки мест в детских садах региону в целом удалось решить – за последние семь лет введено более 30 дошкольных учреждений, и строительство продолжается. Богомаз отметил, что пока сохраняется вопрос с обучением школьников во вторую смену, но идет также строительство новых объектов. «Каждый год мы сдаем по одной – по две школы», – сообщил он.

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий передавать муниципальные образовательные учреждения под контроль региональных властей. Разработчики указывали, что даже в одном субъекте может быть разный уровень школьной подготовки, а такая мера позволит повысить уровень образования, решать кадровые и материально-технические проблемы.

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«Мы не разделяем жестко наши полномочия между областью и муниципалитетами. Людям все равно, на каких объектах проблемы – областных или муниципальных, они хотят быстрых и эффективных решений. Что касается вопросов безопасности образовательных учреждений – это наш приоритет», – заявил «Ведомостям» губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В 2022 г. на обеспечение безопасности образовательных учреждений регион направил более 500 млн руб., рассказал он. Из этих средств 243 млн – на обеспечение специализированной охраной более 400 учреждений – детсадов, школ и допобразования Ярославской области. Еще 260 млн руб. – на оснащение системами оповещения, ремонт и замену ограждений. 14 млн руб. – на обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, перечислил губернатор.

Евраев рассказал также о строительстве новых школ и детсадов в Ярославле и районах области, отметив, что серьезной помощью региону в этом могли бы стать проекты комплексного развития территорий и участие инвесторов.

Источник, близкий к администрации воронежского губернатора Александра Гусева, говорит, что там «спокойно» отнеслись к нововведениям в KPI. «Охрана школ давно налажена в силу приграничного характера региона. Число мест в школах резко вырастет с введением новых объектов в скором времени. Поэтому за значение этих показателей особо беспокоиться не приходится», – сказал собеседник «Ведомостей».

Единственное, что может вызывать вопросы, – это доступность школ и детсадов для детей с ограниченными возможностями, поскольку в регионе много старого фонда, который создан без учета этих требований, а его приспособление под них затратно и с финансовой, и с временной точки зрения, уточнил он.

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Требования к обеспечению безопасности образовательных учреждений предъявлялись всегда, только теперь они включены в критерии эффективности, отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Вопрос в том, хватит ли у субъектов средств на их выполнение, – в результате может произойти удорожание работ, связанных с выполнением различных ГОСТов и стандартов, считает он.

Стандарты безопасности должны быть едиными во всей стране, однако нужно ли «спускать» ответственность за их выполнение на уровень регионов – «вопрос очень спорный», в первую очередь из-за разного уровня бюджетной обеспеченности субъектов, сообщил Диденко «Ведомостям».

«Добавление новых показателей является закономерной, хотя и несколько запоздалой реакцией на проблемы безопасности в школах и резонансные трагические инциденты», - полагает политолог Ростислав Туровский. Но обеспечить выполнение этих требований непросто – соответствовать им смогут только богатые регионы, считает он. В масштабах региона услуги охраны образовательных учреждений требуют немалых бюджетных средств, поэтому губернаторам «придется выкручиваться».

Другое последствие введения новых KPI – новые основания для отставок региональных руководителей. При штатном течение событий, по словам политолога, в «центре» отдают отчет в том, что выполнять критерии эффективности непросто – успешные регионы поощряют, а остальных не наказывают. Но в данной конкретной ситуации в случае трагических эпизодов возникает новый риск губернаторских отставок, сказал Туровский «Ведомостям».

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Далеко не все из существующих критериев оценки эффективности зависят напрямую от губернаторов, отмечает политолог Михаил Виноградов. Например, состояние экологии сильно зависит от стартовых условий в регионе, наличия у местного бизнеса средств на очистительные сооружения и т. п. «Эти критерии должны влиять на принятие отдельных локальных решений, например на финансирование отраслевых программ, но не на кадровую политику – тем более что правительство увольнением и назначением губернаторов не занимается», – сообщил он «Ведомостям».

Показатели оценки работы властей, уверен Виноградов, существуют для того, чтобы указывать «на недовыполненность, а не на перевыполненность». Число критериев эффективности в идеале не должно превышать 3-5, говорит он, в противном случае «разбивается» представление о приоритетах. «Чем больше число KPI – тем выше вероятность того, что критерий остается один – "нравится / не нравится", и дальше многочисленные KPI используются для рационализации этой эмоции», – полагает Виноградов.

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