Путин назвал абсолютно прозрачными принципы программы «школы губернаторов» РАНХиГС

«Во-первых, хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, <…> служить своей стране и Родине», – отметил президент, его слова передает пресс-служба Кремля.