Путин назвал абсолютно прозрачными принципы программы «школы губернаторов» РАНХиГС
Программа «школы губернаторов» РАНХиГС построена по принципам прозрачности и обеспечивает социальный лифт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления академии.
«Во-первых, хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, <…> служить своей стране и Родине», – отметил президент, его слова передает пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что с запуска программы в 2017 г. 50 ее участников стали главами регионов. Помимо этого выпускники работают федеральными министрами, замминистра, а также трудятся в Госдуме и Совфеде, администрации президента и в аппарате правительства и крупнейших корпорациях.
Президент отметил, что выпускники программы всегда откликались на то, что нужно России в первую очередь, поэтому как и во время пандемии, так и в ходе проведения спецоперации шли туда, где востребованы управленческие кадры.
Встреча Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС состоялась 4 июля в Екатерининском зале Кремля. Президент ранее также встречался с выпускниками. С первым и со вторым потоком встречи прошли в очном формате. В 2021 г. Путин по видео-конференц-связи провел встречу с четвертым потоком.