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Путин назвал абсолютно прозрачными принципы программы «школы губернаторов» РАНХиГС

Ведомости

Программа «школы губернаторов» РАНХиГС построена по принципам прозрачности и обеспечивает социальный лифт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления академии.

«Во-первых, хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, <…> служить своей стране и Родине», – отметил президент, его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что с запуска программы в 2017 г. 50 ее участников стали главами регионов. Помимо этого выпускники работают федеральными министрами, замминистра, а также трудятся в Госдуме и Совфеде, администрации президента и в аппарате правительства и крупнейших корпорациях.

Ранее по теме: Владимир Путин встретится с участниками пятого потока «школы губернаторов»

Президент отметил, что выпускники программы всегда откликались на то, что нужно России в первую очередь, поэтому как и во время пандемии, так и в ходе проведения спецоперации шли туда, где востребованы управленческие кадры.

Встреча Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС состоялась 4 июля в Екатерининском зале Кремля. Президент ранее также встречался с выпускниками. С первым и со вторым потоком встречи прошли в очном формате. В 2021 г. Путин по видео-конференц-связи провел встречу с четвертым потоком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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