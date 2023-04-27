Генпрокуратура хочет обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ

Генпрокуратура хочет обязать губернаторов отчитываться о безопасности школЭто может стать одним из показателей эффективности деятельности глав субъектов
Генпрокуратура предлагает дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов, включив в него критерий доступности и безопасности объектов образования. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. «В случае поддержки инициативы главы регионов, не проявившие заботы о школах, при отчетах перед руководством страны, извините за каламбур, получат двойки», – добавил он. Сейчас критерии эффективности губернаторов устанавливает правительство РФ.
По словам Краснова, половина заключений региональных комиссий о готовности школ к началу учебного года содержит недостоверные данные. В ходе проверок надзорное ведомство выявило инциденты необеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе отсутствие физической охраны, ограждений, металлоискателей и систем видеонаблюдения. «Причем не только по причине недофинансирования, на которое так любят ссылаться чиновники», – подчеркнул он.
26 марта глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ, который будет обязательным для исполнения во всех учебных заведениях страны. По его словам, стандарты уже находятся в разработке, они должны быть не только на уровне нормативно-правовых актов, но и закона.
Лжеминирования в школах
Как ранее подсчитали «Ведомости», количество лжеминирований школ с января по апрель 2023 г. возросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 3,5 месяца текущего года стало известно о 96 случаях ложного минирования учебных заведений, в то время как за аналогичный период 2022 г. было 67 инцидентов.
Охрана школы может осуществляться службами безопасности, вневедомственной охраной при органах внутренних дел на договорной основе или частными охранными предприятиями (ЧОП), пояснил «Ведомостям» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Александр Малахов. При этом окончательное решение остается за образовательным учреждением.
«Безусловно, возможно законодательное закрепление обязанности привлекать для охраны исключительно сотрудников Росгвардии. Вместе с тем следует понимать, что только школ в РФ более 53 000, потребуется привлечь в ведомство дополнительно значительное число новых сотрудников», – добавил он. Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена добавила, что чаще всего наем ЧОПов обходится дешевле, несмотря на то что требования к работникам таких организаций значительно ниже, чем к представителям Росгвардии.
Генпрокуратура таким образом пытается отреагировать на резонансные случаи школьных трагедий, говорит политолог-регионалист Ростислав Туровский. По его словам, надзорное ведомство «внимательно следит за общественными настроениями и пытается быть в тренде, повышая свою значимость и влияние». «Региональные и муниципальные власти финансируют сферу образования. Поэтому им волей-неволей придется отвечать за вопросы общественной безопасности», – считает эксперт.
Политолог Александр Немцев напомнил, что школы по нынешнему законодательству и распределению полномочий находятся в ведении региональных властей. При этом сами школы подчинены муниципалитетам – ответственность за них несут мэр города, глава района или поселка. «Если какой-то глава района должным образом не обеспечивает безопасность школьников или хозяйственную составляющую, то отвечать за это будет губернатор. Сейчас идет много разговоров о том, чтобы передать школы от муниципалитетов на уровень региона», – пояснил Немцев.
29 декабря 2022 г. президент подписал закон, разрешающий регионам передавать муниципальные образовательные учреждения под контроль властей субъекта. Предполагалось, что это позволит обеспечить равный уровень образования, например, у городских и сельских школ. При таком раскладе органы образования в субъектах будут осуществлять не только методическую и общую координацию школ, но и отвечать и работать на местах, а также нести ответственность и за содержание учебных заведений, и за их безопасность, говорит Немцев. «Муниципалитеты бедны, они не обладают в подавляющем большинстве случаев финансовой базой. А эта инициатива должна ускорить процесс передачи школ от местных к региональным властям», – заключил он.