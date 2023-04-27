Генпрокуратура хочет обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ

29 декабря 2022 г. президент подписал закон, разрешающий регионам передавать муниципальные образовательные учреждения под контроль властей субъекта. Предполагалось, что это позволит обеспечить равный уровень образования, например, у городских и сельских школ. При таком раскладе органы образования в субъектах будут осуществлять не только методическую и общую координацию школ, но и отвечать и работать на местах, а также нести ответственность и за содержание учебных заведений, и за их безопасность, говорит Немцев. «Муниципалитеты бедны, они не обладают в подавляющем большинстве случаев финансовой базой. А эта инициатива должна ускорить процесс передачи школ от местных к региональным властям», – заключил он.