Представители Генпрокуратуры рассказали о росте преступности среди мигрантов

«Речь идет в основном о наших традиционных экстрадиционных партнерах, которые ранее нам выдавали: Германия, Испания, Польша. Пока, как это ни удивительно, Испания задерживает наших лиц – за последние два-три месяца было около десятка таких задержанных, но пока выдач не было», – отметил Городов. Прокурор уточнил, что отказы поступают не только по запросам в отношении обвиняемых по экономическим составам преступлений, но и по тяжким и особо тяжким.