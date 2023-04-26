Представители Генпрокуратуры рассказали о росте преступности среди мигрантов

Представители Генпрокуратуры рассказали о росте преступности среди мигрантовСенаторы выслушали предварительный отчет надзорного ведомства
Генпрокурор Игорь Краснов 26 апреля выступит в Совете Федерации с докладом о состоянии законности в стране. Накануне на вопросы сенаторов ответили первый заместитель Краснова Анатолий Разинкин и замгенпрокурора Петр Городов.
Уровень преступности среди мигрантов в России растет, заявил Разинкин. «В прошлом году на территории РФ количество преступных посягательств, совершенных мигрантами, возросло на 10%. Значительный рост произошел на фоне сокращения на 2% общего массива преступлений в стране», – отметил Разинкин.
По его словам, рост отмечен практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. «И особенное беспокойство вызывает положение, сложившееся в Уральском федеральном округе: там такой рост составляет, если не ошибаюсь, 46%», – заявил Разинкин.
Он также обратил внимание на то, что среди мигрантов выросло количество преступлений по особо тяжкому составу. В 2022 г. прокуратура выявила 25 000 нарушений миграционного законодательства и возбудила более 700 уголовных дел.
Разинкин также отчитался о работе в период мобилизации. Прокуратура выявила более 12 000 нарушений за прошлый год, не допустила незаконного призыва порядка 15 000 человек. Первый заместитель Краснова напомнил, что прокуратура входит в состав призывных комиссий и в круглосуточном режиме осуществляет надзор за сопровождением всех этапов мобилизации по поручению Краснова.
Еще одним достижением за 2022 г. в работе прокуроров стала борьба с деятельностью мошеннических колл-центров, организованной на территории тюрем. Разинкин рассказал сенаторам, что за последние годы Генпрокуратура совместно с федеральными органами исполнительной власти и при участии банков, прежде всего Центробанка, операторов связи и IT-компаний боролась с фишинговыми атаками, лжефинансовыми инструментами и социальной инженерией (мошенничество граждан по телефону. – «Ведомости»).
Прокурор добавил, что в настоящий момент они работают над повышением фильтрации трафика операторами связи и совершенствованием механизма защиты от утечек персональных данных. При этом Разинкин пожаловался на бездействие среди некоторых операторов связи: по его словам, не все из них блокируют подменные номера, которые используют мошенники для хищения денег.
Замгенпрокурора также не смог не пожаловаться на коллег из стран Европы, которые перестали удовлетворять российские запросы на выдачу преступников. Городов отметил, что такая ситуация с экстрадицией не новая, но в период специальной военной операции неудовлетворенных запросов стало в 2 раза больше. В 2021 г. ведомство получило от европейцев 66 отказов, а в минувшем году число неудовлетворенных запросов составляет 120.
«Речь идет в основном о наших традиционных экстрадиционных партнерах, которые ранее нам выдавали: Германия, Испания, Польша. Пока, как это ни удивительно, Испания задерживает наших лиц – за последние два-три месяца было около десятка таких задержанных, но пока выдач не было», – отметил Городов. Прокурор уточнил, что отказы поступают не только по запросам в отношении обвиняемых по экономическим составам преступлений, но и по тяжким и особо тяжким.