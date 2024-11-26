«Коммерсантъ»: администрация президента готовит реформу KPI для губернаторов

Сейчас социологически измеряется только один параметр – доверие власти. Он определяется «в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития», говорится в публикации. Отмечается, что динамика этого показателя играет важную роль в решении о том, продлевать ли полномочия губернатора.