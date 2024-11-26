«Коммерсантъ»: администрация президента готовит реформу KPI для губернаторов
Администрация президента работает над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом этой работы. Предполагается, что в обновлениях будет больше социологически измеряемых параметров.
Сейчас социологически измеряется только один параметр – доверие власти. Он определяется «в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития», говорится в публикации. Отмечается, что динамика этого показателя играет важную роль в решении о том, продлевать ли полномочия губернатора.
За расчет параметра отвечает администрация президента, а его оценка, по информации «Коммерсанта», проводится на основе «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».
Большинство других параметров рассчитываются статистически, методику их оценки определяет постановление правительства. Среди этих показателей – уровень бедности, качество городской и окружающей среды, состояние дорожной сети в крупнейших городских агломерациях и др.
В предыдущий раз KPI для губернаторов обновлялись в 2021 г. Указ президента Владимира Путина «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц» закрепил 20 параметров оценки глав регионов. В июле 2023 г. кабмин расширил критерии оценки эффективности губернаторов. Постановление, в частности, внесло изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования, писали «Ведомости».