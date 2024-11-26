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«Коммерсантъ»: администрация президента готовит реформу KPI для губернаторов

Ведомости

Администрация президента работает над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом этой работы. Предполагается, что в обновлениях будет больше социологически измеряемых параметров.

Сейчас социологически измеряется только один параметр – доверие власти. Он определяется «в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития», говорится в публикации. Отмечается, что динамика этого показателя играет важную роль в решении о том, продлевать ли полномочия губернатора.

За расчет параметра отвечает администрация президента, а его оценка, по информации «Коммерсанта», проводится на основе «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».

Большинство других параметров рассчитываются статистически, методику их оценки определяет постановление правительства. Среди этих показателей – уровень бедности, качество городской и окружающей среды, состояние дорожной сети в крупнейших городских агломерациях и др.

В предыдущий раз KPI для губернаторов обновлялись в 2021 г. Указ президента Владимира Путина «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц» закрепил 20 параметров оценки глав регионов. В июле 2023 г. кабмин расширил критерии оценки эффективности губернаторов. Постановление, в частности, внесло изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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