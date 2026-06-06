Дрозденко призвал не посещать Большую Ижору после атаки ВСУ
Режим охранной зоны сняли в поселке Большая Ижора Ленинградской области, где было зафиксировано возгорание в результате атаки украинских беспилотников на объект Минобороны, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, все, кто находился в пунктах временного размещения (ПВР), доставлены на автобусах домой. К работе также вернулись социальные объекты населенного пункта. При этом в ближайшие дни в поселке продолжится проверка территории лесного массива и пляжей.
«Большая просьба: в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни», – призвал губернатор.
Как объяснил Дрозденко, небезопасные зоны сейчас огорожены сигнальными лентами и обозначены информационными табличками с предупреждением. Там будут дежурить правоохранители.
Атака произошла утром 6 июня. Более 600 человек были эвакуированы из охранной зоны. В результате удара также пострадали четверо местных жителей, в том числе ребенок. Один пострадавший был госпитализирован. Последствия возгорания уже ликвидированы.