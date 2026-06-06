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Дрозденко призвал не посещать Большую Ижору после атаки ВСУ

Ведомости

Режим охранной зоны сняли в поселке Большая Ижора Ленинградской области, где было зафиксировано возгорание в результате атаки украинских беспилотников на объект Минобороны, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, все, кто находился в пунктах временного размещения (ПВР), доставлены на автобусах домой. К работе также вернулись социальные объекты населенного пункта. При этом в ближайшие дни в поселке продолжится проверка территории лесного массива и пляжей.

«Большая просьба: в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни», – призвал губернатор.

Как объяснил Дрозденко, небезопасные зоны сейчас огорожены сигнальными лентами и обозначены информационными табличками с предупреждением. Там будут дежурить правоохранители.

Атака произошла утром 6 июня. Более 600 человек были эвакуированы из охранной зоны. В результате удара также пострадали четверо местных жителей, в том числе ребенок. Один пострадавший был госпитализирован. Последствия возгорания уже ликвидированы.

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