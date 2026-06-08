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Из-за угрозы цунами в Японии эвакуируют 42 000 человек

Ведомости

В ряде префектур Японии объявили эвакуацию жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами. Об этом сообщает телеканал NHK.

В префектуре Миэ эвакуируют весь город Сима. Речь о 22 000 домохозяйств и более 42 000 человек. В городе Кимоцуки в префектуре Кагосима эвакуации подлежат около 3800 человек. Будут также эвакуированы жители городов Ничинан, Тоёхаси, Нумадзу, Кочи и Наха. В префектурах Тиба и Ибараки свои дома покинут люди, проживающие в Хитати, Китаибараки и Хокота.

В декабре 2025 г. у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. В регионе объявляли угрозу цунами. В июле более 2 млн человек в Японии получили указание эвакуироваться в связи с угрозой цунами, вызванной мощным землетрясением на Камчатке. Указания были распространены в 117 городах страны. По данным метеорологического управления Японии, цунами достигало берегов страны в 22 префектурах – от севера до юга.

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