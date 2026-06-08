Из-за угрозы цунами в Японии эвакуируют 42 000 человек

В префектуре Миэ эвакуируют весь город Сима. Речь о 22 000 домохозяйств и более 42 000 человек. В городе Кимоцуки в префектуре Кагосима эвакуации подлежат около 3800 человек. Будут также эвакуированы жители городов Ничинан, Тоёхаси, Нумадзу, Кочи и Наха. В префектурах Тиба и Ибараки свои дома покинут люди, проживающие в Хитати, Китаибараки и Хокота.